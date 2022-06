Greva e LSM-së vazhdon, bllokohet hyrja në Shkup në Autokomand

Presioni sindikal për përmbushjen e kërkesave të tyre në kuadër të grevës së përgjithshme për rritje lineare të pagave prej 2.806 denarë për secilin punëtor që të futet ose me amendament ose përmes Marrëveshjes Kolektive, vazhdon edhe sot dhe atë me bllokimin e hyrjes së Shkupit në lagjen Avtokomand nga ora 7 deri në ora 10:00. Sipas Lidhjes së Sindikatave të Maqedonisë (LSM) do të lejohen për qarkullim vetëm autoambulancat, policia, ushtria dhe zjarrfikëse.