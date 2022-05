Greqia nga sot heq çertifikatat e detyrueshme për shtetasit e Maqedonisë së Veriut

Sipas njoftimeve zyrtare nga Ministria e Shëndetësisë së Greqisë, nga sot do të hiqet “Covid pass”-i i detyrueshëm për hyrje në të gjitha objektet brenda Greqisë, si dhe çertifikata evropiane e udhëtimit në vend, sipas njoftimeve zyrtare nga Ministria e Shëndetësisë të Greqisë, njoftoi korrespondenti i MIA-s nga Athina.

Sa i përket rregullave që zbatohen në vend nga sot, vendimi specifik ministror tashmë është publikuar në Gazetën Zyrtare të Greqisë, ndërsa ai tjetri për pikat kufitare nuk është publikuar ende, megjithëse i mëparshmi ishte në fuqi. deri në orën gjashtë, të këtij mëngjesi.

Ministria e Shëndetësisë, të enjten tha se Komisioni kompetent i Epidemiologëve rekomandoi “pezullimin e kalimit për Covid nga 1 maji dhe kthimin e objekteve në 100% të kapacitetit, pezullimin e certifikimit të EUDCC në pikat hyrëse në vend”. Rekomandimet e pranuara nga Qeveria dhe shtuan se detajet do të sqarohen në vendimin e ri ministror që do të botohet në Gazetën Zyrtare të Greqisë.

Për fluturimet për dhe nga Greqia, Agjencia e Aviacionit Civil njoftoi se nga dita e sotme janë hequr “kufizimet shëndetësore për Covid-19 për fluturimet e brendshme dhe ndërkombëtare”.

Maska mbetet e detyrueshme për të gjitha hapësirat e brendshme në Greqi të paktën deri në fund të muajit.

Me vendimet e reja, në praktikë do të thotë se nga sot në Greqi hiqen të gjitha kufizimet për Covid-in, me përjashtim të maskës.