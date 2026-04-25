Greqia dhe Franca rinovojnë paktin e mbrojtjes dhe zgjerojnë bashkëpunimin strategjik

Greqia dhe Franca kanë rinovuar marrëveshjen e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes dhe kanë zgjeruar lidhjet dypalëshe në disa sektorë, teksa vendet evropiane synojnë të forcojnë parandalimin përballë sfidave në rritje të sigurisë, transmeton Anadolu.

Gjatë një ceremonie në rezidencën Maximos në Athinë, presidenti francez, Emmanuel Macron dhe kryeministri grek, Kyriakos Mitsotakis, e zgjatën paktin e mbrojtjes, të nënshkruar për herë të parë në vitin 2021, edhe për pesë vite të tjera me rinovime automatike më pas.

Marrëveshja e përditësuar përfshin një klauzolë të ndihmës së ndërsjellë në mbrojtje, sipas së cilës të dy vendet angazhohen të mbështesin njëri-tjetrin në rast kërcënimi ndaj sovranitetit të tyre.

Të dyja palët gjithashtu nënshkruan nëntë marrëveshje që përfshijnë fusha si arsimi, formimi profesional, kërkimi shkencor, inovacioni, energjia, mbrojtja e mjedisit dhe teknologjia bërthamore, duke shënuar një zgjerim të gjerë të bashkëpunimit strategjik.

Duke folur në një konferencë të përbashkët për media, Macron tha se Greqia ndodhet në vijën e parë të sfidave të mëdha të sigurisë në Evropë, ndërsa Mitsotakis e përshkroi vizitën si një rikonfirmim të “aleancës Greqi-Francë”.

Të dy liderët gjithashtu bënë thirrje për përfundimin e luftërave në Ukrainë dhe në Lindjen e Mesme, si dhe theksuan rëndësinë e garantimit të lundrimit detar, përfshirë rihapjen e Ngushticës së Hormuzit.

MARKETING

Të ngjajshme

