Greqi, zjarret kanë djegur rreth 70 mijë hektarë në rajonin e Atikës gjatë 9 viteve të fundit
Zjarret kanë djegur rreth 70 mijë hektarë në të gjithë rajonin e Atikës në Greqi gjatë nëntë viteve të fundit, tregojnë të dhënat e Observatorit Kombëtar të Athinës, raportuan sot mediat lokale, transmeton Anadolu.
Zjarri i fundit në Atikën perëndimore ka djegur rreth 14 mijë hektarë, megjithëse nevojitet analizë e mëtejshme për të përcaktuar shkallën përfundimtare të dëmit, raportoi transmetuesi publik grek ERT.
Drejtori kërkimor i njësisë BEYOND të Observatorit, Haris Kontoes tha se sistemet e monitorimit satelitor, të cilat ofrojnë përditësime çdo pesë minuta, kanë zbuluar shpërthime të përsëritura dhe shfaqjen e fronteve të reja të zjarrit.
Zjarri është zgjeruar në zona të prekura më parë nga zjarre të mëdha, përfshirë tokën e djegur në 2009 dhe 2021. Hartat e prodhuara nga njësia tregojnë se shumë nga shenjat aktuale të djegies përputhen me gjurmën e zjarrit të vitit 2009, tha Kontoes.
Pasi u zhvendos drejt lindjes përmes zonës së Porto Germenos, flakët hasën tokën e djegur në vitin 2021, ku mbeti bimësi më pak e djegshme. “Aty ku ishte djegur në vitin 2021, nuk kishte më të njëjtën lëndë djegëse. Pra, zjarri po kërkon çfarëdo pylli të gjallë që ekziston”, tha ai.
Kontoes paralajmëroi se numri i madh i shtëpive të ndërtuara brenda ose pranë zonave pyjore rrit ndjeshëm rrezikun për banorët. “Vendbanimet bregdetare janë ndërtuar në pyje”, tha ai duke e përshkruar Atikën perëndimore si shembull të një problemi më të gjerë që prek rajonin.
Ai tha se frekuenca dhe intensiteti në rritje i zjarreve në mes të krizës klimatike kërkon ndryshime në planifikimin urban dhe mbrojtjen e familjeve. Ndërtesat e vjetra pa mbrojtje të mjaftueshme nga zjarri, parcelat e papastruara dhe rrugët e ngushta që pengojnë aksesin për automjetet zjarrfikëse mbeten rreziqe të vazhdueshme, shtoi ai.
“Kemi hyrë në një epokë të re, epokën e krizës klimatike, të cilën për fat të keq nuk po e marrim parasysh aq sa duhet”, tha Kontoes.