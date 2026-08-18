Greqi: Tre të vdekur nga rrëzimi i helikopterit në ishullin Sifnos
Tre persona u nxorën të vdekur pasi një helikopter privat u rrëzua pranë heliportit të Sifnos, në zonën e Tholos.
Ata janë piloti i helikopterit dhe 2 pasagjerët që ndodheshin në bordin e helikopterit privat Belavia që u rrëzua pak pas orës gjashtë të pasdites në zonën e Tholos të Sifnos, pranë heliportit.
Menjëherë pas rrëzimit, shpërtheu një zjarr. Ekipet e shpëtimit dhe forcat e zjarrfikësve nxituan në vendin e tragjedisë, të cilët menjëherë u përballën me zjarrin.
Helikopteri u rrëzua pranë shtëpive. Ai ishte ngritur nga Markopoulo dhe u rrëzua gjatë uljes në ishull.
Sipas Departamentit të Zjarrfikësve, Qendra Operacionale e Departamentit të Zjarrfikësve u informua për incidentin sot, më 17 gusht 2026, afërsisht në orën 18:17, shkruan Euronews.al.
2 zjarrfikës me 1 automjet po operojnë, ndërsa një ekip shpëtimi po udhëton nga Syros me motoskafin RAFNAR të Departamentit të Zjarrfikësve.