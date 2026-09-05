Greqi, rrëzohet një avion ushtarak gjatë një shfaqjeje ajrore

Greqi, rrëzohet një avion ushtarak gjatë një shfaqjeje ajrore

Një avion ushtarak grek F-4 Phantom u rrëzua të shtunën pasdite gjatë një shfaqjeje ajrore në Tanagra, raportojnë mediat lokale, transmeton Anadolu.

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Transmetuesi publik grek ERT raportoi se avioni u rrëzua pak para orës 15:00, ndërsa rrethanat e incidentit nuk ishin menjëherë të qarta.

Menjëherë pas rrëzimit ndodhi një shpërthim, ndërsa një reporter i ERT-së në vendngjarje tha se avioni papritur filloi të humbte lartësi përpara se të përplasej me tokën.

Rrëzimi ndodhi vetëm pak minuta pasi kishte nisur demonstrimi ajror i Forcave Ajrore Greke dhe u dëshmua nga mijëra vizitorë që merrnin pjesë në aktivitet.

Nuk kishte menjëherë informacione zyrtare për gjendjen e dy pilotëve të avionit apo nëse ata kanë përdorur sistemin e katapultimit.

Një helikopter zjarrfikës u angazhua për të hedhur ujë mbi zjarrin e shkaktuar nga rrëzimi.

Informacionet fillestare treguan se avioni është ndarë në dy pjesë, ndërsa zjarre u raportuan në dy lokacione të ndryshme në vendin e rrëzimit.

Autoritetet nuk kanë njoftuar menjëherë shkakun e rrëzimit apo detaje të tjera lidhur me viktima të mundshme.

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