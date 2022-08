Grenell s’habit më: qan “non grata”-s kosovare ndaj një ruseje

Pas Kosova shpalli “non grata” për 5 vjet një gazetare rusë të dyshuar si agjente, njeriu që jo pak herë befason, Richard Grenell, doli kundër kësaj mase të Prishtinës.

“Ndërsa ju keni çdo të drejtë të dëboni individë pro-rusë (ose këdo) që nuk ju pëlqen, po krijoni jithashtu një precedent për qeveritë e tjera që t’i ndalojnë zyrtarët e Kosovës që nuk i pëlqejnë…. Është një precedent i tmerrshëm. Po kështu është edhe refuzimi i afisheve serbe në targa”, u shpreh Grenell, duke rikonfirmuar qëndrimin e tij kundër çdo lloj mase reciprociteti me Serbinë që Kosova synon ta vendos.

Fjala është për Daria Almaovan, e ndaluar në Veri nga Policia e Kosovës.

Njeriu përgjegjës për rendin në Kosovë në qeverinë Kurti, Xhelal Svelça, shkroi për gruan ruse: “Si Ministër i Punëve të Brendshme, brenda kompetencave të mia ligjore, bazuar në Ligjin për të Huaj, Nenet 17 dhe 66 A, kam shpallur person të padëshirueshëm në Republikën e Kosovës Daria Asmalovan. Hyrja e këtij personi është e ndaluar për pesë vite në territorin e Republikës së Kosovës.

Kushdo që me qëllime apo direktiva të caktuara cënon apo tenton të destabilizojë vendin tonë, do të përballet pa diskutim me forcën e ligjeve të Republikës së Kosovës”.

Duke iu rikthyer fenomenit Grenell, kujtojmë se ky diplomat i diskutueshëm amerikan i rrethit Trump ishte njeriu që mundësoi rrëzimin e qeverisë së parë me kryeministër Albin Kurtin, pasi ky i fundit nuk i erdhi përshtat diktatit të frymës së tij, duke bërë që më pas, me Avdullah Hotin kryeministër, të impononte një marrëveshje me Vuçiçin në zyrën e Trump-it, shumë të diskutueshme për interesat e Kosovës. /tesheshi.com/