Granit Xhaka shënon supergol nga distanca për Leverkusenin

– Granit Xhaka gjen golin e dytë sezonal në Bundesligë, teksa ndaj Eintrachti Frankfurtit në transferët, i ka dhënë avantazhin Leverkusenit, që ndonëse kampion në Bundesligë, vijon të nderojë kampionatin.

Mesfushori shqiptar i Zvicrës shënoi një gol spektakolar, thuajse identik me atë që realizoi ndaj Serbisë në Botërorin e 2018-ës, kur ngriti në peshë zemrat e të gjithë shqiptarisë.

E majta e Xhakës nga 22.09 metra ishte perfekte dhe mjaft e fortë, me një shpejtësi prej 118. Km-orë, duke u ndalur në cepin e portës, me mesfushorin shqiptar që gjeti kështu golin e dytë sezonal, pas një tjetri gjithashtu spektakolar disa ditë më parë.



