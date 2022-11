Granit Xhaka përfshihet në formacionin e lojtarëve që kanë shkëlqyer deri më tani në këtë sezon të Premier Ligës

Granit Xhaka po kalon nëpër një formë jetësore te Arsenali në këtë edicion.

Mesfushori shqiptar me pasaportë zvicerane është një lojtar titullar në formacionin e Mikel Artetës dhe janë duke kryesuar tabelën e Ligës Premier.

Arsenali është lider në tabelë me 37 pikë, pesë më shumë se vendi i dytë, Manchester City.

Për këtë formë të mirë, 90min e ka shpërblyer Xhakën me një vend në formacionin e lojtarëve që kanë performuar më së miri deri më tani në këtë sezon.

Mesfushori 30-vjeçar e ndanë mesfushën me anëtarin e Newcastle United, Bruno Guimaraes, derisa pas tyre janë të vendosur Kieran Trippier, William Saliba, Lisandro Martinez dhe Ben Ëhite, me Alisson Becker në portë.

Në krahë të ofanzivës gjenden James Maddison dhe Almiron, ndërsa sulmi përbëhet nga dyshja, Harry Kane e Erling Haaland.

As we head into seven weeks without Premier League football, we've picked our team of the season so far…

(Yes we know Trippier doesn't play LB, but who else is there? 🤷‍♂️) pic.twitter.com/dIBC9hwcVM

— 90min (@90min_Football) November 14, 2022