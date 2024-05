Granit Xhaka, lojtari i dytë më me ndikim në botë – para tij vetëm ylli i Man Cityt

Vështirë se ndonjë futbollist tjetër është dominues sa Granit Xhaka këtë sezon, ku mesfushori i Bayer Leverkusen u kthye në ‘motorin’në suksesin e klubit të Bundesligës.

Por arritjet e tij shkojnë përtej Gjermanisë, pasi sipas CIES, kapiteni i Zvicrës është një nga lojtarët më me ndikim në botë në sezonin 2023/24.

Për llogaritjen janë marrë në konsideratë paraqitjet e lojtarëve në gjashtë fusha të ndryshme të lojës. Këto janë: duelet, shpërndarja e topit, driblimi, krijimi i rasteve, finalizimi dhe duelet në ajër.

Në renditje ndikojnë edhe minutat e luajtura në kampionat dhe rezultatet e ekipit.

Në krahasim me 54 liga të ndryshme në mbarë botën, Xhaka ka vlerën e dytë më të mirë nga të gjithë lojtarët me 92.3. Vetëm Rodri me 98.5 nga Manchester City e kalon mesfushorin shqiptar, shkruan Blick.

Në një kategori, megjithatë, Xhaka është absolutisht top. Motori i mesfushës është shpërndarësi më i mirë i topit. Pasimet që dhurohen në të tretën e fundit llogariten. Së bashku me yllin e Real Madridit, Toni Kroos, ai është në krye të kësaj kategorie.

Krahasuar me Bundesligën, askush nuk mund ta mposhtë motorin e mesfushës kur bëhet fjalë për ndikimin. Vetëm shoku i skuadrës Florian Wirtz me një vlerë prej 89.2) i afrohet Xhakës.

Vështirë se ndonjë lojtar në botë është aq i rëndësishëm për ekipin e tij sa Xhaka për kampionët e sapokurorëzuar të Gjermanisë.

