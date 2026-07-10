Granatë e pashpërthyer nga Lufta e Parë Botërore gjendet në Negotinë
Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim (DMSH) njoftoi se ka hequr me sukses një predhë artilerie të pashpërthyer 155 milimetra, me peshë afërsisht 45 kilogramë, me origjinë nga Lufta e Parë Botërore.
Predha u gjet në shtratin e lumit Vardar, në zonën e fshatit Pepelishtë, Komuna e Negotinës.
“Për shkak të terrenit të paarritshëm dhe vendndodhjes së municioneve të pashpërthyera në shtratin e lumit Vardar, ndërhyrja u krye në kushte komplekse. Me mbështetje logjistike nga Njësia Territoriale e Zjarrfikësve – NJTZ Negotinë, e cila siguroi një varkë për qasje në vendndodhje, pirotekniku i DMSH-së e nxori predhën në mënyrë të sigurt, pas së cilës ajo u transportua dhe u sigurua deri në shkatërrimin e saj përfundimtar në Poligonin e Stërvitjes Ushtarake ‘Krivolak’”, njoftoi DMSH.
Drejtoria apelon – nëse qytetarët vërejnë pajisje të dyshimta shpërthyese, të mos i prekin ose lëvizin ato, por t’i raportojnë menjëherë në numrin e vetëm pa pagesë të emergjencës 112.