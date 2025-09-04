“GPS nuk u bllokua nga Rusia”, Bullgaria: Avioni i Von der Leyen u ul pa probleme
Kryeministri bullgar Rosen Zheljazkov tha sot se nuk kishte ndërhyrje në GPS-in e aeroplanit mbi Bullgarinë në të cilin ndodhej Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, por se kishte vetëm një ndërprerje të pjesshme të sinjalit, gjë që, siç deklaroi ai, është e zakonshme për zonat me popullsi të dendur.
“Pasi kontrolluam të dhënat e aeroplanit, pamë se nuk kishte shenja shqetësimi nga ana e pilotit. Aeroplani qëndroi pezull në zonën e pritjes për pesë minuta dhe cilësia e sinjalit ishte e mirë gjatë gjithë kohës”, u tha Zheljazkov deputetëve bullgarë, raportoi Politiko.
Zhelyazhkov deklaroi më parë se ndërprerja u shkaktua nga pasojat e padëshiruara të luftës elektronike në konfliktin në Ukrainë.
Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Transportit i Bullgarisë, Grozdan Karadzov, gjithashtu mohoi se kishte prova për një ndërprerje në sinjalin GPS të aeroplanit që mbante Von der Leyen gjatë rrugës për në një bazë ushtarake rumune në Detin e Zi, duke bërë që ai të ulej në një aeroport lokal në Bullgari të dielën.
“Sipas të dhënave empirike, sipas zbulimit me radio, të dhënave të agjencive tona, civile dhe ushtarake, nuk ka asnjë fakt që do të mbështeste pohimin se sinjali GPS që ndikoi në aeroplan ishte i heshtur”, tha Karadjov për televizionin bullgar bTV sot.