Gostivarit i hiqen nëntë pikë, pronari Usta suspendohet dy vjet!

Federata e Futbollit të Maqedonisë së Veriut ka marrë masa të rrepta disiplinore ndaj KF Gostivarit, pas zhvillimeve në ndeshjen e javës së 29-të të kampionatit kundër Rabotniçkit.

KF Gostivari është ndëshkuar me:

Humbje e 9 pikëve nga sezoni aktual;

Gjobë prej 7.500 eurosh për organizim të dobët të ndeshjes dhe prezencë të personave të paautorizuar në fushë;

Ndalesë për të luajtur 10 ndeshje si vendas në stadiumin e tyre, ku këto ndeshje do të zhvillohen të paktën 100 kilometra larg nga fusha e deklaruar.

Masat nuk kanë përfunduar vetëm me klubin. Edhe drejtuesit dhe futbollistët janë goditur me ndëshkime të ashpra:

Presidenti Enes Usta dhe trajneri Blazho Panov janë pezulluar për 2 vite nga çdo aktivitet në futboll, për shkak të udhëzimit që i dhanë lojtarëve për të braktisur ndeshjen.

Futbollisti Alper Potuk është suspenduar për 2 vite, pasi ishte një nga nxitësit për ndërprerjen e ndeshjes.

Të gjithë lojtarët e KF Gostivarit të përfshirë në protokoll janë gjobitur me nga 500 euro secili.

Ndëshkime ka edhe për klubet tjera:

KF Struga është gjobitur me 5.000 euro për organizim të dobët të ndeshjes kundër Gostivarit.

Ndërkohë, ndaj Voska Sport është hapur procedurë disiplinore për mos paraqitje në ndeshjen kundër AP Brera.

Me vetëm katër javë të mbetura deri në përfundim të kampionatit, e ardhmja e KF Gostivarit në këtë sezon mbetet e pasigurt. Ende nuk dihet nëse klubi do të vazhdojë pjesëmarrjen pas këtyre ndëshkimeve, apo do të ndjekë shembullin e Voska Sport, që u tërhoq nga gara javën e kaluar.

MARKETING