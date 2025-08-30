Google Translate përdor Al për të ndihmuar përdoruesit të mësojnë gjuhë të reja
Google po përdor Gemini AI për të rritur fuqinë e Google Translate, i cili tani u lejon përdoruesve të praktikojnë gjuhë të reja duke krijuar seanca praktike të personalizuara të dëgjimit dhe të të folurit në gjuhën e tyre të preferuar.
“Pavarësisht nëse jeni fillestar që dëshiron të praktikojë bisedën ose një nxënës i avancuar i gjuhëve që dëshiron të pasurojë fjalorin për një udhëtim të ardhshëm, Google Translate tani mund të krijojë seanca praktike të personalizuara të dëgjimit dhe të të folurit vetëm për ju. Këto ushtrime interaktive gjenerohen menjëherë dhe përshtaten në mënyrë inteligjente me nivelin tuaj të aftësive”, tha Matt Sheets, menaxher produkti në Google.
Google njoftoi gjithashtu përditësime të tjera për mjetet e saj të mësimit të gjuhëve, të tilla si përkthimet në kohë reale në aplikacionin Translate.
Të gjitha këto përditësime vijnë nga Inteligjenca Artificiale dhe mësimi automatik i Google, të cilat ata thonë se e kanë ndihmuar kompaninë të bëjë “përparime të mëdha në cilësinë e përkthimit, përkthimin multimodal dhe aftësitë e tekstit në të folur (TTS)”. /Telegrafi/