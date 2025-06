Google Translate më në fund po mëson kontekstin kur përkthen

Google Translate po merr një përditësim të madh që do të përdorë AI për të përmirësuar veçoritë e aplikacionit.

Google po përgatit një ridizajnim të plotë të faqes së rezultateve të aplikacionit. Ai do të shtojë mjete më të zgjuara dhe më shumë opsione se kurrë, kështu që nëse jeni mbështetur te “Përkthe” për përgjigje të shpejta, këto ndryshime mund të ndryshojnë mënyrën se si punoni, transmeton Telegrafi.

Do të prezantojnë një “listë të përkthimeve të mundshme” për çdo fjalë të caktuar. Përkthimi më i mundshëm shfaqet në krye me shkronja të mëdha, së bashku me një përkufizim dhe një shembull të përdorimit të tij.

Më poshtë, dritarja “Më shumë përkthime” shfaq kuptime alternative, të cilat do të etiketohen sipas llojit (si mbiemri, emri, etj.) dhe përdorimi i botës reale në fjali.

Ju mund t’i zgjeroni këto alternativa – kur të zgjidhni një, ajo do të hidhet në krye dhe do t’ju japë detaje shtesë.

E gjithë kjo do të thotë që përdoruesit po marrin më shumë kontekst kur përkthejnë fjalë. Kjo është e dobishme, veçanërisht pasi nganjëherë fjalët e përkthyera mund të jenë teknikisht të sakta, por kontekstualisht të gabuara.

Është gjithashtu një mënyrë e dobishme për të mësuar një gjuhë të re, megjithëse ky mund të mos jetë domosdoshmërisht qëllimi këtu.

Veçoritë e reja të sjella nga Google Translate AI përfshijnë gjithashtu “Variantet Rajonale”, e cila shpjegon se si ndryshon kuptimi i një fjale në vende të ndryshme.

Ekziston edhe një buton “Bëj një pyetje” dhe kjo veçori përdor Google Gemini. Pra, nëse jeni ende konfuz, mund të merrni ndihmë ose sqarime për përdorimin e një fjale.

Së fundi, ndërfaqja e përditësuar e përdoruesit përfshin një buton “Insights” që ju udhëheq përmes kontekstit dhe këshillave për përdorimin e fjalës në jetën reale.

Nuk dihet ende saktësisht se kur do të lëshohen këto veçori të AI të Google Translate, por pamja e re dhe mjetet shtesë janë tashmë të fshehura në kodin e aplikacionit. /

