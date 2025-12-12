Google sjell Gemini në Chrome për iPhone dhe iPad

Google sjell Gemini në Chrome për iPhone dhe iPad

Kur Google prezantoi Gemini AI në shfletuesin e saj Chrome në shtator, ajo njoftoi se funksioni do të lansohej në pajisjet mobile të Apple në një datë të mëvonshme.

Kjo datë e mëvonshme ka mbërritur, pasi përditësimi më i fundit i Chrome për iOS dhe iPadOS përfshin integrimin e Gemini, të paktën për disa përdorues.

Google po lanson një integrim të Gemini AI në Chrome për iPhone dhe iPad.

Ky funksion ju lejon të përdorni chatbot-in për të bashkëvepruar me faqet në shfletuesin tuaj.

Por, Gemini në Chrome në iPad dhe iPhone aktualisht është i disponueshëm vetëm për përdoruesit në SHBA.

 

MARKETING

Të ngjajshme

Tre iPhone 17 Pro do të përdoren gjatë transmetimit të finales së Ligës MLS

Tre iPhone 17 Pro do të përdoren gjatë transmetimit të finales së Ligës MLS

Instagram po vendos një kufizim për postime?

Instagram po vendos një kufizim për postime?

ChatGPT për iPhone po vjen me funksion të ri

ChatGPT për iPhone po vjen me funksion të ri

BE-ja gjobit kompaninë X me 140 milionë dollarë për shkelje të detyrimeve të transparencës

BE-ja gjobit kompaninë X me 140 milionë dollarë për shkelje të detyrimeve të transparencës

Samsung prezanton Galaxy Z TriFold, telefoni i parë me palosje trefishe

Samsung prezanton Galaxy Z TriFold, telefoni i parë me palosje trefishe

Gemini 3 sfidon ChatGPT, Altman paralajmëron për kohëra të vështira

Gemini 3 sfidon ChatGPT, Altman paralajmëron për kohëra të vështira