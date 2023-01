Google pushon 12 mijë punonjës përmes email-it

Kompania mëmë e Google Alphabet njoftoi se po shkurtonte 12,000 vende pune për punonjësit e saj përmes e-mailit. Administratori Sunbdar Pichai ka dërguar një mesazh me e-mail për të njoftuar 6% të punonjësve të gjigantit teknologjik. Kjo është raportuar nga agjencia Bloomberg, duke cituar fjalët e tij, për marrjen e “përgjegjësisë së plotë për vendimin” me të cilin gjigandi i kërkimit në internet bashkohet me emra të tjerë të mëdhenj në rrjet: nga Meta në Twitter dhe Amazon.

Pichai specifikoi se punonjësve të pezulluar do t’u paguhen 16 javë dhe 6 muaj përfitime shëndetësore në Shtetet e Bashkuara.

Ashtu si kompanitë e tjera të mëdha të teknologjisë, Alphabet është rritur me shpejtësi për sa i përket fuqisë punëtore gjatë pandemisë Covid dhe tani ka vendosur të nisë planet për pakësimin e fuqisë punëtore.

“Këto janë momente të rëndësishme që ripërcaktojnë fokusin tonë, rishikojnë bazën tonë të kostos dhe drejtojnë talentin dhe kapitalin tonë drejt prioriteteve kryesore,” tha Pichai. Sipas ekzekutivit, kompania ka “një mundësi të madhe” përpara saj me Inteligjencën Artificiale, një sektor në të cilin konkurrenca është gjithnjë e më e ashpër.