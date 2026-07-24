Google prezanton modelet e reja Gemini – AI më e shpejtë dhe mbrojtje e re kibernetike
Google ka prezantuar modelet më të fundit të inteligjencës artificiale Gemini, duke zgjeruar familjen e modeleve me versione të reja të krijuara për shpejtësi më të madhe, efikasitet më të lartë dhe përdorime të avancuara në fusha të ndryshme.
Modeli Gemini 3.6 Flash përshkruhet nga Google si një model kryesor pune, i cili sjell përmirësime në programim, përpunimin e informacionit dhe aftësitë multimodale – pra aftësinë për të kuptuar dhe përpunuar lloje të ndryshme të dhënash, si tekst, imazhe dhe dokumente. Kompania pretendon se ky model është më efikas dhe ofron performancë më të mirë krahasuar me versionet e mëparshme.
Google thekson se përdoruesit kanë vlerësuar veçanërisht aftësinë e Gemini për detyra komplekse, si analizimi i dokumenteve, interpretimi i grafikëve dhe të dhënave, si dhe krijimi i raporteve të automatizuara.
Një tjetër model i prezantuar është Gemini 3.5 Flash-Lite, i cili është projektuar për detyra që kërkojnë përgjigje shumë të shpejta dhe përpunim të një numri të madh kërkesash. Ky version synon të jetë një zgjidhje më ekonomike për zhvilluesit që ndërtojnë aplikacione me inteligjencë artificiale, veçanërisht për kërkime të automatizuara, agjentë të AI-së dhe përpunim dokumentesh.
Google ka prezantuar gjithashtu Gemini 3.5 Flash Cyber, një model të specializuar për sigurinë kibernetike. Ky model është përshtatur për të zbuluar dhe korrigjuar dobësi në kodet kompjuterike, duke ndihmuar në identifikimin më të shpejtë të problemeve të sigurisë.
Sipas Google, Gemini 3.5 Flash Cyber do të ofrohet fillimisht vetëm për qeveritë dhe partnerët e besuar përmes një programi pilot me qasje të kufizuar. Qëllimi është përdorimi i inteligjencës artificiale për të përmirësuar mbrojtjen ndaj sulmeve kibernetike dhe për të ndihmuar ekspertët e sigurisë në analizimin e sistemeve softuerike.
Me këto lansime, Google synon të forcojë pozicionin e tij në garën globale të inteligjencës artificiale, duke u fokusuar jo vetëm te fuqia e modeleve, por edhe te shpejtësia, kostoja më e ulët e përdorimit dhe aplikimet praktike në biznes, zhvillim softuerik dhe siguri dixhitale.