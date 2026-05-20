Google prezanton epokën e re të inteligjencës artificiale në I/O 2026
Google ka zbuluar një seri përditësimesh të mëdha për Search, Gemini dhe syzet inteligjente gjatë konferencës vjetore I/O 2026, duke treguar vizionin e saj për një ekosistem të orientuar plotësisht drejt inteligjencës artificiale.
CEO Sundar Pichai tha se kompania po hyn në një “epokë agjentike”, ku inteligjenca artificiale do të kryejë detyra autonome dhe do të integrohet në shumicën e produkteve të Google.
Një nga ndryshimet më të mëdha është ridizajnimi i Google Search, ku përdoruesit mund të bëjnë kërkime në gjuhë natyrale pa përdorur fjalë kyçe. Google prezantoi gjithashtu agjentë inteligjentë që mund të ndihmojnë në planifikime, kërkime të personalizuara dhe monitorim informacioni në internet.
Kompania prezantoi edhe modelet e reja Gemini Omni dhe Gemini 3.5. Gemini Omni mund të krijojë dhe modifikojë video, imazhe, audio dhe tekst përmes komandave me inteligjencë artificiale, ndërsa Gemini 3.5 është optimizuar për zhvilluesit dhe punon më shpejt me kosto më të ulët.
Google po zgjeron gjithashtu funksionet e IA-së në Gmail, YouTube dhe Docs, duke shtuar kërkim me zë, krijim dokumentesh nga komanda verbale dhe mjete më inteligjente kërkimi në video.
Një tjetër risi janë syzet inteligjente Android XR, të cilat do të ofrojnë ndihmë me zë, përkthim në kohë reale, navigim dhe informacione direkte për përdoruesit. Google konfirmoi partneritet me markat Warby Parker dhe Gentle Monster për lançimin e tyre këtë vjeshtë.