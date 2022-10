Google prezantoi Android 13 për celularët më të përballueshëm

Pasi Android 13 u shfaq në gusht, kompania Google ka prezantuar tani një version të këtij sistemi operativ të zhvilluar posaçërisht për telefonat celularë të nivelit të ulët më të përballueshëm dhe e quajti atë Android 13 (edicion Go).

Koncepti i edicionit Go është tashmë pesë vjeç dhe aktualisht më shumë se 250 milionë pajisje aktive mujore me procesorë më të dobët, RAM dhe memorie të kufizuar përdorin një formë të Android Go.

Android 13 (edicion Go) është i fokusuar në besueshmërinë, përdorshmërinë dhe personalizimin. Përditësimet e sistemit të Google Play do të jenë të disponueshme për pajisjet Go duke filluar me këtë version, duke i lejuar telefonat të marrin përditësime të rëndësishme të softuerit pa një përmirësim të madh Android.

Google Discover debuton në pajisjet e edicionit Go dhe sjell shumë lëkura, dhe ekziston gjithashtu gjuha e dizajnit Material You, e cila nuk ka përfshirë më parë pajisjet Go.

Kjo u jep përdoruesve mundësinë e tematikës së të gjithë skemës së ngjyrave të telefonit celular bazuar në sfond, megjithatë, procesi nuk është automatik, sepse pasi të vendoset sfondi, duhet të zgjidhet një nga katër skemat e ngjyrave për sistemin.

Go mori gjithashtu disa veçori kryesore të Android 13 si lejet e njoftimeve dhe preferencat e gjuhës së aplikacionit. Pajisjet me Android 13 (edicion Go) priten në vitin 2023. /Telegrafi/