Google po punon në ‘trajnerin e shëndetit me inteligjencë artificiale’ për gjumë, stres dhe fitnes më të mirë

Mendojeni si një trajner fitnesi, këshilltar gjumi dhe udhëzues mirëqenieje të bashkuar në një.
Trajneri i AI-së do të ofrojë njohuri të personalizuara dhe rekomandime adaptive bazuar në të dhënat tuaja të Fitbit, të tilla si modelet e gjumit, rrahjet e zemrës dhe nivelet e aktivitetit.
Në vend që thjesht të numërojë hapat ose kaloritë, mund t’ju ndihmojë të kuptoni pse ndiheni të lodhur, si të përmirësoni cilësinë e gjumit ose cilat stërvitje i përshtaten gatishmërisë suaj të ditës.
Sipas Google, qëllimi është të ndihmojë përdoruesit të ndërtojnë zakone të qëndrueshme përmes veprimeve të vogla dhe të qëndrueshme.
Si funksionon?
“A fle më mirë pas ushtrimeve” mund të tingëllojë si një pyetje e thjeshtë, por përgjigjja e saj si një trajner proaktiv, i personalizuar dhe adaptues kërkon disa inovacione kyçe.
1. Kuptim më i zgjuar i të dhënave
Trajneri duhet të kuptojë dhe analizojë të dhënat e trupit tuaj, si modelet e gjumit dhe aktivitetin e përditshëm, për të dalluar trendet dhe për të dhënë njohuri kuptimplote.
Ai verifikon disponueshmërinë e të dhënave të fundit, zgjedh metrikat e duhura, krahason ditët përkatëse dhe i vendos rezultatet në kontekst, si në raport me nivelin tuaj personal bazë ashtu edhe me trendet në nivel popullsie.
Ai gjithashtu merr parasysh ndërveprimet tuaja të kaluara me trajnerin për të ofruar njohuri vërtet të përshtatura.
2. Korniza shumë-agjentëshe
Trajneri i shëndetit i Google mbështetet në një kornizë shumë-agjentëshe, e cila koordinon ‘nën-agjentë’ të specializuar të AI-së për të ofruar mbështetje holistike:
Agjent bisedor: Trajton dialogun me shumë kthesa, kupton qëllimin, mbledh kontekstin dhe menaxhon përgjigjet.
Agjent i shkencës së të dhënave: Merr, analizon dhe përmbledh të dhëna si gjumi dhe stërvitjet.
Ekspert i fushës: Ekspert i fitnesit që analizon të dhënat e përdoruesit për të krijuar dhe përshtatur plane të personalizuara fitnesi ndërsa progresi dhe rutina juaj ndryshojnë.
3. Udhëheqja e AI-së me përgjegjësi
Trajneri i AI-së përdor sisteme vlerësimi të bazuara në parimet shëndetësore për të siguruar që rekomandimet e tij janë të sakta, të përgjegjshme dhe të dobishme.
Ky vlerësim shumështresor mbështetet në mbi një milion shënime njerëzore dhe më shumë se 100,000 orë shqyrtimi nga ekspertë, që përfshijnë fusha si shkenca sportive, kërkimi i gjumit, mjekësia familjare, kardiologjia, endokrinologjia, fiziologjia e ushtrimeve dhe shkenca e sjelljes.
Për të siguruar që këshilla është e sigurt dhe relevante, trajneri ndjek një kornizë ‘SHARP’, duke matur sigurinë, dobinë, saktësinë, rëndësinë dhe personalizimin.
Çfarë mund të presin përdoruesit
Parashikimi publik është aktualisht i disponueshëm për përdoruesit e Fitbit Premium në Shtetet e Bashkuara, duke filluar me pajisjet Android dhe së shpejti në iOS.
Gjatë konfigurimit, përdoruesit bisedojnë me trajnerin për 5-10 minuta për të përshkruar qëllimet dhe motivimet e tyre. Nga atje, AI ofron mbështetje të vazhdueshme, kontekstuale, të tilla si:
Një burim ‘Sot’ që ndan përditësime dhe njohuri në kohë kur zgjoheni, përfundoni një stërvitje ose pushoni për në shtrat.
Plane fitnesi të personalizuara që përshtaten me të dhënat, orarin dhe pajisjet tuaja të disponueshme. Mbështetje për gjumin që ju ndihmon të kuptoni pse ndiheni të lodhur dhe si ta përmirësoni pushimin tuaj.
Një qendër përmbledhëse shëndetësore që tregon metrika kyçe si ndryshueshmëria e rrahjeve të zemrës, rrahjet e zemrës në qetësi dhe tendencat e peshës.
Një funksion bisedor ‘Pyet Trajnerin’ për pyetje të shpejta dhe të përditshme në lidhje me fitnesin, gjumin ose mirëqenien.
Udhëzim adaptues që përshtat planet tuaja ndërsa aktiviteti, gjumi dhe qëllimet tuaja evoluojnë me kalimin e kohës.
Një hap përpara në shëndetin digjital
Kjo teknologji pasqyron një ndryshim më të gjerë në iniciativat e shëndetit digjital, duke kaluar nga ndjekja pasive në trajnimin proaktiv të shëndetit.
Me inteligjencën artificiale që interpreton të dhënat në kohë reale, përdoruesit marrin njohuri që dikur ishin të disponueshme vetëm përmes trajnerëve personalë ose specialistëve të gjumit.
Për Fitbit, është një evolucion nga një pajisje që gjurmon stilin tuaj të jetesës në një që e kupton dhe e mbështet atë.
Megjithatë, Google sqaron se ky trajner nuk është një pajisje mjekësore dhe nuk duhet të zëvendësojë këshillat profesionale të kujdesit shëndetësor.