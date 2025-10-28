Google po punon në ‘trajnerin e shëndetit me inteligjencë artificiale’ për gjumë, stres dhe fitnes më të mirë

Google po punon në ‘trajnerin e shëndetit me inteligjencë artificiale’ për gjumë, stres dhe fitnes më të mirë

Ne gjurmojmë gjumin, ushtrimet dhe mirëqenien tonë çdo ditë, por rrallë e kuptojmë se si ato lidhen vërtet.

Projekti më i fundit i inteligjencës artificiale i Google nën Fitbit synon ta ndryshojë këtë, duke i kthyer të dhënat e papërpunuara shëndetësore në udhëzime të personalizuara.

Fitbit, të cilin Google e bleu në vitin 2021, tani është në zemër të këtij inovacioni, transmeton Telegrafi.

I ndërtuar duke përdorur Gemini, familjen më të përparuar të modeleve të AI-së të Google, trajneri i ri personal i shëndetit i mundësuar nga AI është projektuar për të ofruar njohuri të personalizuara për fitnesin, gjumin dhe mirëqenien e përgjithshme.

Iniciativa e çon Fitbit përtej gjurmimit të thjeshtë të të dhënave shëndetësore, duke i ndihmuar në mënyrë aktive përdoruesit t’i interpretojnë ato dhe të bëjnë ndryshime kuptimplote në stilin e jetës.

Çfarë është trajneri i shëndetit i Google?

MARKETING

Të ngjajshme

Më e lehtë se kurrë redaktimi i Instagram Stories

Më e lehtë se kurrë redaktimi i Instagram Stories

Studimi: Mbi 1 milion përdorues të ChatGpt shprehin tendenca vetëvrasëse

Studimi: Mbi 1 milion përdorues të ChatGpt shprehin tendenca vetëvrasëse

Apple përmirëson dizajnin e brendshëm të MacBook Pro

Apple përmirëson dizajnin e brendshëm të MacBook Pro

HONOR prezanton smartphone-in X9d 5G

HONOR prezanton smartphone-in X9d 5G

Ky opsion i fshehur në Viber zbulon nëse dikush ju ka bllokuar

Ky opsion i fshehur në Viber zbulon nëse dikush ju ka bllokuar

Një fotograf profesionist testoi kamerën e iPhone Air

Një fotograf profesionist testoi kamerën e iPhone Air