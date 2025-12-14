Google po ndërton një shfletues të ri eksperimental

Google po ndërton një shfletues të ri eksperimental

Google ka prezantuar Disco, një shfletues eksperimental që përdor inteligjencën artificiale (AI) për të ndryshuar mënyrën e shfletimit.

Ai nuk synon të zëvendësojë Chrome, por të testojë ide të reja për integrimin e inteligjencës artificiale.
Përdoruesit mund të japin komanda dhe Disco hap faqe relevante dhe krijon aplikacione të vogla interaktive.

Këto “mini-apps” quhen GenTabs dhe përdorin modelin AI të Google, Gemini 3.

Qëllimi është të lehtësohet bashkëpunimi midis tab-eve të zakonshme dhe AI-së.

Disco tregon një vizion të mundshëm të ardhshëm të shfletimit të internetit me inteligjencë artificiale.

MARKETING

Të ngjajshme

Revolucion, Al po shpejton ndërtimin e anijeve ushtarake në SHBA

Revolucion, Al po shpejton ndërtimin e anijeve ushtarake në SHBA

Google sjell Gemini në Chrome për iPhone dhe iPad

Google sjell Gemini në Chrome për iPhone dhe iPad

Tre iPhone 17 Pro do të përdoren gjatë transmetimit të finales së Ligës MLS

Tre iPhone 17 Pro do të përdoren gjatë transmetimit të finales së Ligës MLS

Instagram po vendos një kufizim për postime?

Instagram po vendos një kufizim për postime?

ChatGPT për iPhone po vjen me funksion të ri

ChatGPT për iPhone po vjen me funksion të ri

BE-ja gjobit kompaninë X me 140 milionë dollarë për shkelje të detyrimeve të transparencës

BE-ja gjobit kompaninë X me 140 milionë dollarë për shkelje të detyrimeve të transparencës