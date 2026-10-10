Google po heq një opsion që shumë njerëz e përdorin në mesazhe

Google po heq një opsion që shumë njerëz e përdorin në mesazhe

Google po heq një funksion nga aplikacioni Google Messages, i cili u mundësonte përdoruesve të zgjidhnin nëse dëshironin të dërgonin mesazhe përmes SMS ose RCS te një kontakt i caktuar.

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Shik.mk

Sipas raportimeve, përdoruesit së shpejti nuk do të mund të zgjedhin manualisht llojin e mesazhit që duan të përdorin për një kontakt.

Aktualisht, Google Messages mund të ofrojë mundësinë për të zgjedhur mes SMS-it dhe RCS-it, në varësi të disponueshmërisë së shërbimit dhe mënyrës se si është konfiguruar komunikimi me kontaktin.

Megjithatë, Google ka nisur ta heqë këtë mundësi, duke e lënë aplikacionin të vendosë automatikisht se cilin protokoll do të përdorë.

RCS ofron disa funksione që mungojnë te SMS-i tradicional, si dërgimi i fotografive dhe videove me cilësi më të lartë, treguesit e shkrimit, konfirmimet e leximit dhe komunikimin përmes internetit.

Megjithatë, në disa raste përdoruesit mund të preferojnë SMS-in, veçanërisht kur RCS nuk funksionon siç duhet ose kur duan të shmangin përdorimin e të dhënave mobile.

Ndryshimi duket se është pjesë e përpjekjeve të Google për ta thjeshtuar mënyrën se si funksionon aplikacioni Messages, duke ia lënë sistemit zgjedhjen e mënyrës më të përshtatshme të dërgimit të mesazhit.

Funksioni i ri po shpërndahet gradualisht dhe mund të mos jetë i disponueshëm menjëherë për të gjithë përdoruesit.

 

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