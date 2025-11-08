Google planifikon të vendosë qendra të dhënash në hapësirë për të përmbushur kërkesën për IA
Google po harton plane për të vendosur qendra të dhënash të Inteligjencës Artificiale në hapësirë, me pajisjet e saj të para provë të dërguara në orbitë në fillim të vitit 2027.
Shkencëtarët dhe inxhinierët e saj besojnë se konstelacione të dendura prej rreth 80 satelitësh me energji diellore mund të vendosen në orbitë rreth 400 milje mbi sipërfaqen e Tokës, të pajisura me procesorë të fuqishëm të nevojshëm për të përmbushur kërkesën në rritje për IA.
Çmimet e lëshimeve në hapësirë po bien aq shpejt sa deri në mesin e viteve 2030, kostot operative të një qendre të dhënash me bazë në hapësirë mund të jenë të krahasueshme me një në Tokë, sipas një hulumtimi të Google të publikuar të martën.
Përdorimi i satelitëve gjithashtu mund të minimizojë ndikimin në burimet tokësore dhe ujore të nevojshme për të ftohur qendrat ekzistuese të të dhënave.
Sapo të jenë në orbitë, qendrat e të dhënave do të furnizohen me energji nga panele diellore që mund të jenë deri në tetë herë më produktive se ato në Tokë. Megjithatë, lëshimi i një rakete të vetme në hapësirë lëshon qindra ton CO2.
Kompanitë e mëdha të teknologjisë që ndjekin përparime të shpejta në IA parashikohet të shpenzojnë 3 trilionë dollarë (rreth 2.6 trilionë euro) në qendra të të dhënave tokësore nga India në Teksas dhe nga Lincolnshire në Brazil.
Megjithatë, shpenzimet kanë nxitur shqetësim në rritje në lidhje me ndikimin në emetimet e karbonit nëse nuk gjendet energji e pastër për të furnizuar me energji vendet.
Edhe Elon Musk, i cili drejton ofruesin e internetit satelitor Starlink dhe programin e raketave SpaceX, javën e kaluar tha se kompanitë e tij do të fillojnë të zgjerohen për të krijuar qendra të dhënash në hapësirë.