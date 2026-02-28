Google paralajmëron risi të pabesueshme për Android 17

Gjatë ngjarjes së fundit, Google njoftoi se Android po kalon në një nivel të ri inteligjence, duke u shndërruar nga një sistem operativ tradicional në një platformë që kupton dhe ndihmon përdoruesit në mënyra më të avancuara.

Samir Samat, drejtori i ekosistemit Android në Google, tha se përdoruesit mund të presin veçori të reja dhe të fuqishme me ardhjen e Android 17, që aktualisht është në fazën beta.

Detajet teknike të plota ende nuk janë zbuluar, por kompania paralajmëron që inovacionet do të jenë të jashtëzakonshme.

Evolucioni i sistemit Gemini, inteligjenca artificiale e Google, do të mundësojë funksione të reja që do të jenë të dukshme fillimisht në Galaxy S26 dhe Pixel 10, muajin e ardhshëm.

“Android është gjithmonë vendi ku së pari do të shihni të ardhmen”, tha Samat, duke theksuar fokusin e kompanisë tek inteligjenca artificiale dhe përmirësimi i përvojës së përdoruesve.

Kjo nismë e Google tregon një hap të madh drejt telefonave më inteligjentë, që do të ndihmojnë përdoruesit në mënyra që më parë nuk ishin të mundshme.

 

