Google në bisedime me Marvell për të zhvilluar dy çipa të rinj të fokusuar në Iteligjencën Artificiale
Google është në bisedime me Marvell Technology për të zhvilluar dy çipa të rinj të fokusuar në inteligjencën artificiale, raportoi The Information duke cituar burime të brendshme.
Njëri prej çipave pritet të jetë një njësi e përpunimit të memories që do të punojë së bashku me procesorët TPU të Google, ndërsa tjetri do të jetë një version i ri i TPU-së, i optimizuar posaçërisht për ekzekutimin e modeleve të AI.
Google po përpiqet të forcojë pozicionin e tij në treg duke e bërë TPU-në një alternativë reale ndaj GPU-ve të dominuara nga Nvidia.
Kompania ka theksuar se shitjet e TPU-ve po bëhen një shtytës i rëndësishëm i rritjes së të ardhurave në shërbimin cloud, duke reflektuar fokusin e saj në investimet në AI.
Sipas raportit, objektivi është që dizajni i njësisë së përpunimit të memories të përfundojë brenda vitit të ardhshëm, përpara se të kalojë në prodhim testues.
Deri më tani, as Google dhe as Marvell nuk kanë komentuar zyrtarisht mbi këto zhvillime, ndërsa raporti nuk është konfirmuar në mënyrë të pavarur.