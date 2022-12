Google ka publikuar listën e aplikacioneve dhe lojërave më të mira të këtij viti

Në fund të vitit është zakon të shpërblehen më të mirët, ndaj të njëjtën gjë bëri edhe Google, i cili njohu autorët më të mirë të aplikacioneve celulare që ishin në dyqanin Google Play këtë vit.

Disa ditë pasi Apple bëri, Google njohu gjithashtu aplikacionet më të mira celulare që mund të shkarkohen në platformën e tyre. Çmimet më të mira të vitit 2022 për dyqanin Google Play shkojnë për autorët e aplikacioneve që u spikatën këtë vit me ide të guximshme dhe kreativitet.

Këtë vit, për herë të parë, Google përfshiu në përzgjedhje aplikacionet e bëra për Chromebook dhe si më parë, u shpërblyen edhe autorët e aplikacioneve për të gjitha llojet e tjera të pajisjeve – nga telefonat deri tek orët inteligjente.

Punimet e blera për vitin 2022 pasqyrojnë tendencat e tregut dhe atë që është aktualisht më e rëndësishme për përdoruesit. Kështu, mes tyre mund të gjeni lojëra që ju lejojnë të ndaheni nga bota reale dhe të zhyteni në një botë të re, si dhe aplikacione që ju ndihmojnë të jetoni “në momentin”.

Lojërat dhe aplikacionet më të mira

Aplikacioni Dream by WOMBO u shpall aplikacioni më i mirë celular në përgjithësi i disponueshëm këtë vit në Google Play. Shërben si një devijim me një aktivitet shumë të njohur dhe viral muajt e fundit – duke krijuar vizatime dhe ilustrime nga teksti, me ndihmën e inteligjencës artificiale.

Apex Legends Mobile, nga EA, u shpall loja më e mirë dhe kjo është një lojë që rregullisht ishte në mesin e 10 lojërave më të njohura në Google Store në vitin 2022. E njëjta lojë, le të kujtojmë, së fundmi u shpall më e mira në iOS.

Kur bëhet fjalë për zgjedhjen e vetë përdoruesve, si aplikacioni më i mirë u spikati rrjeti social i pazakontë BeReal, i cili u vlerësua edhe nga Apple këtë vit si i jashtëzakonshëm, autentik dhe kreativ. Loja më e mirë sipas zgjedhjes së përdoruesve është, siç pritej – Apex Legends Mobile.

Kategoritë e tjera

Google gjithashtu njohu aplikacionet më të mira në kategori më të vogla. Kështu, PetStar, një aplikacion me të cilin mund të animoni një foto të kafshës suaj, u shpall aplikacioni më argëtues. Për zhvillimin personal, trajneri më i mirë i frymëmarrjes është Breathwrk, dhe Plant Parent – një udhëzues për rritjen e bimëve, dallohet nga aplikacionet e përditshme të dobishme.

Planifikuesi dixhital Todoist u shpall aplikacioni më i mirë për pajisjet e veshura, kuratori i përmbajtjes Pocket për tableta dhe në një kategori të re, titulli i aplikacionit më të mirë për Chromebook iu dha studios muzikore dixhitale BandLab. /Telegrafi/