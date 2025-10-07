Google ka bërë në heshtje një ndryshim që po trondit ekosistemin e inteligjencës artificiale

Google ka ndryshuar në heshtje mënyrën se si shfaqen rezultatet e kërkimit, duke ulur rezultatet maksimale për faqe nga 100 në vetëm 10, një veprim që mund të riformësojë SEO-në, trajnimin e AI-së dhe dukshmërinë digjitale.

Ky ndryshim do të thotë se 88% e faqeve të internetit kanë parë tashmë një rënie të madhe të përshtypjeve, sipas Search Engine Land.

Duke ulur qasjen në rezultatet e renditura 11-100, Google thjesht kufizoi atë që përdoruesit dhe modelet e AI-së mund të “shohin”, transmeton Telegrafi.

Platforma si Reddit, të cilat shpesh renditeshin në atë diapazon, u goditën rëndë, me rënie të dukshme të dukshmërisë dhe angazhimit.

Për startup-et dhe zhvilluesit e AI-së, ky ndryshim shkon shumë përtej SEO-së.

Ai ndikon në mënyrën se si mblidhen të dhënat, si mësojnë algoritmet dhe kush zbulohet në internet.

Rrjeti i hapur sapo u ngushtua dhe ata që mbështeten vetëm në kërkim, tani përballen me një betejë më të ashpër për vëmendje.

MARKETING

