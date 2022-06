Google Hangouts mbyllet në vjeshtë

Aplikacioni Hangouts i Google do të mbyllet në vjeshtë, tha kompania.

Google ka njoftuar se do të fillojë të kalojë përdoruesit e Hangouts në Chat përpara se aplikacioni i motit të bëhet i padisponueshëm pas nëntorit të këtij viti.

Ata që përdorin Hangouts do të shohin një njoftim dhe një rekomandim për të kaluar në një aplikacion të veçantë të përvojës Chat ose Chat brenda Gmail.

“Hangouts është zëvendësuar nga Google Chat”, thuhej në njoftim.

Google nuk do të fillojë të ftojë përdoruesit e Hangouts për të kaluar në korrik përmes Gmail. Klienti i uebit i Hangouts do të mbetet i disponueshëm deri në nëntor dhe Google tha se përdoruesit do të kenë të paktën një muaj sinjalizime përpara se faqja e internetit e platformës të fillojë t’i ridrejtojë automatikisht përdoruesit në Chat.

Google u ka premtuar gjithashtu përdoruesve të Hangouts se bisedat do të transferohen automatikisht në një aplikacion më të ri dhe një shërbim Takeout mund të përdoret për të shkarkuar një kopje të të dhënave.

Google ka hequr gradualisht markën Hangouts për disa kohë tani në favor të shërbimeve të saj më të reja të mesazheve, kështu që nuk është çudi që kompania më në fund ka vendosur t’i japë fund platformës.

Gjithashtu, Hangouts nuk ka pasur kurrë një popullaritet të madh si disa aplikacione të tjera të bisedës, por gjithsesi kishte fansat besnikë.