Google Drive shton Google Vids për redaktime të shpejta të videove

Google Drive po bëhet gjithnjë e “më miqësor” me videot, duke prezantuar Google Vids, një mjet bazik për editim video direkt në cloud për përdoruesit e disa domain-eve Workspace.

Një ikonë e purpurt e Google Vids do të shfaqet në këndin e sipërm të djathtë kur hapet një video, duke lejuar prerjen e saj, shtimin e muzikës, tekstit dhe elementëve të tjerë vizualë.

Puna e bërë në Google Vids krijon një skedar të ri, që do të duhet të ruhet ose eksportohet veçmas.

Mjeti punon vetëm me video MP4, QuickTime, OGG dhe WebM që nuk kalojnë 35 minuta ose 4GB në madhësi.

Aktualisht, funksioni është i disponueshëm vetëm për përdoruesit e Workspace, duke përjashtuar llogaritë falas të Google Drive.

Integrimi do të fillojë të shfaqet brenda 15 ditëve për përdoruesit e kualifikuar.

Edhe pse më i përshtatshëm për desktop, shfletuesit mobilë mund të realizojnë disa editime të shpejta me kujdes.

Ky hap i fundit tregon përpjekjet e Google për të ofruar një përvojë më të plotë video direkt në cloud.

 

