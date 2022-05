Google Assistant tani mund të ndryshojë automatikisht fjalëkalimet

Rreth një vit më parë, Google njoftoi se Assistant do të ofronte opsionin për të ndryshuar fjalëkalimet e komprometuara dhe kompania tani po e mban këtë premtim.

Sipas raportimeve të mediave, Google Assistant shfaq njoftime për përdoruesit e Chrome për këtë funksion, duke përfshirë përdoruesit e platformës Android. Kur hyni në një faqe me një fjalëkalim të komprometuar, do të merrni një paralajmërim të njohur “ndryshoni fjalëkalimin”, ndërsa në disa sajte do të keni mundësinë e Google Assistant për ta bërë atë ndryshim automatikisht.

Përdoruesi mund të marrë kontrollin në çdo kohë, por funksioni mund të jetë i dobishëm nëse nuk doni të humbni kohë duke specifikuar një opsion më të sigurt të hyrjes në vendndodhje. Funksioni i Asistentit përdor inteligjencën artificiale (AI) në versionin e internetit të Google, Duplex, për të naviguar faqet dhe për të aplikuar ndryshimet e fjalëkalimit. Inteligjenca artificiale di të klikojë, lëvizë dhe plotësojë formularë që zakonisht kërkojnë ndërhyrje njerëzore.

Funksioni nuk funksionon në çdo vendndodhje për momentin, pasi vargu i fjalëkalimit të Google Assistant ka qenë i disponueshëm për një numër relativisht të vogël përdoruesish që kur u prezantua majin e kaluar.