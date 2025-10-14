Gonzalo Garcia do të largohet nga Reali në janar, e ardhmja e tij në Serie A

Gonzalo Garcia do të largohet nga Reali në janar, e ardhmja e tij në Serie A

Performanca e shkëlqyer e Gonzalo Garcias në Kupën e Botës për Klube ka tërhequr vëmendjen e klubeve të mëdha evropiane, por roli i tij te Real Madridi ka qenë i kufizuar në fillim të këtij sezoni.

Kjo ka bërë që klubet italiane, përfshirë Juventusin dhe Romën, të interesohen për shërbimet e 21-vjeçarit.

Real Madridi vazhdon të besojë fort në talentet që prodhon akademia e tij “La Fabrica”, dhe García është një nga emrat më premtues të brezit të ri. Në turneun e zhvilluar në Shtetet e Bashkuara, ai spikati me saktësinë e tij para portës dhe me ndikimin e madh në fazën ofensive, duke u cilësuar si një “vrasës” i vërtetë brenda zonës.

Megjithatë, me nisjen e sezonit 2025/26, sulmuesi spanjoll është lënë në një rol dytësor nga Xabi Alonso. Kjo situatë ka hapur rrugën për interesime të shumta, me Real Betis, Roma dhe Juventusin e Torinos që po monitorojnë nga afër situatën e tij.

Sipas raportimeve të Defensa Central, Juventusi po përgatitet të bëjë një ofertë për huazimin e Garcías në janar, veçanërisht nëse realizohet largimi i Dusan Vlahovicit, i cili pritet të bëhet lojtar i lirë në fund të sezonit.

Drejtuesit e klubit italian e shohin Gonzalo Garcían si një përforcim të përshtatshëm për projektin e ri të skuadrës dhe si një investim të sigurt për të ardhmen.

Megjithatë, vendimi përfundimtar do të mbetet në dorën e lojtarit dhe Real Madridit, të cilët duhet të vlerësojnë nëse huazimi në Serie A do të ishte hapi i duhur për zhvillimin e tij.

MARKETING

Të ngjajshme

Ndryshim i rëndësishëm në formatin e Ligës së Kampionëve

Ndryshim i rëndësishëm në formatin e Ligës së Kampionëve

Fitorja e Kosovës në Suedi ia jep një tjetër goditje Serbisë në luftën për kualifikim në Kupën e Botës

Fitorja e Kosovës në Suedi ia jep një tjetër goditje Serbisë në luftën për kualifikim në Kupën e Botës

Maqedonia ndalet në barazim ndaj Kazakistanit, gjithçka vendoset ndaj Uellsit

Maqedonia ndalet në barazim ndaj Kazakistanit, gjithçka vendoset ndaj Uellsit

Një gol, tri pikë dhe një ëndërr që vazhdon, Kosova mposht Suedinë edhe si mysafir

Një gol, tri pikë dhe një ëndërr që vazhdon, Kosova mposht Suedinë edhe si mysafir

Një tjetër goditje për Juventusin – mbeti pa lojtarin kyç në mbrojtje

Një tjetër goditje për Juventusin – mbeti pa lojtarin kyç në mbrojtje

Odegaard jashtë deri pas pushimit të nëntorit, një goditje për Arsenalin dhe Artetën

Odegaard jashtë deri pas pushimit të nëntorit, një goditje për Arsenalin dhe Artetën