“GONGU I ARTË”, NESËR NIS EDICIONI I 50-TË

Nga dita e enjte deri të shtunën do të zhvillohet edicioni i 50-të i turneut të boksit “Gongu i Artë”. Përfaqësuesja e Maqedonisë së Veriut në edicionin e sivjetshëm do të merr pjesë me 7 boksier në kategori të ndryshme, ndërsa do të udhëhiqen nga seleksionuesi Ruzhdi Kallaq dhe kapiteni Jasin Lama. Ky i fundit është fitues i edicionit të kaluar të “Gongut të Artë”, ndërsa së bashku me të do të marrin pjesë edhe Dion Lena, Ferid Hoxha, Ardian Xhemaili, Arsim Etemi, Ordan Jasharoski dhe Leo Jovanovski.

Jasin Lama, boksier

“Ne sa jemi kthyer nga Kampionati Botëror dhe jemi në formën e duhur dhe presim që edhe këtë vit ‘Gongu I Artë’ të mbetet në shtetin tonë. Jam në formën më të mirë dhe shpresojë që edhe këtë vit ky trofe i ‘Gongut të Artë’ të jetë në duart e mia”.

Faton Salihu, nënkryetar i FBMV

“Një faleminderim të veçantë për Agjencionin për Rini dhe Sport, poashtu edhe drejtorin Naumçe Mojsoskin , i cili na ka dhënë një përkrahje të madhe për realizimin e turneut ‘Gongu i Artë’, i cili është i 50 -të dhe jubilar. Do të marrin pjesë 13 shtete mes të cilëve janë nga boskier nga Bullgaria, Anglia, Uellsi, Irlanda, Serbia, Kosova, Shqipëria, Mali i Zi , Kroacia , Sllovenia, Kina, Ukraina, Molldavia, si dhe boksierët më të mirë nga Maqedonia”.

Turneu “Gongu i Artë” do të nisë të enjten me ndeshjet çerekfinale në “Boris Trajkovski”, ndërsa një ditë më vonë do të luhen gjysmëfinalet nga ora 13:00 dhe 18:00. Dita e shtunë dhe e fundit është programuar për finalistët me garat që do të nisin nga ora 20:00.

