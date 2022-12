Goli që dërgoi Japoninë tutje ishte çështje milimetrash, VAR-it iu deshën mbi dy minuta për ta cilësuar si të rregullt

VAR ishte edhe njëherë në qendër të vëmendjes, kur Japonia shënoi një gol të diskutueshëm kundër Spanjës në ndeshjen e Grupit E të Kupës së Botës, e cila u mbyll me fitoren e japonezëve me rezultat 2-1.

Në fillim të ndeshjes, të katër skuadrat kishin ende me shanse kualifikimi dhe Japonia kishte nevojë për një rezultat pozitiv, gjë që e mori, duke kaluar tutje si e para e grupit, ndërsa Spanja si e dyta.

Spanja e nisi mirë me golin e Alvaro Moratas me kokë, por pjesën e dytë, Japonia doli duke luftuar dhe Ritsu Doan shënoi golin e barazimit në minutën e 48-të.

Në minutën e 51-të, ishte një moment shumë i diskutueshëm, pasi Ao Tanaka shënoi për 2-1.

Sidoqoftë, goli fillimisht nuk u pranua pasi topi dukej se ishte jashtë loje përpara se Kaoru Mitoma ta kthente në fushë, duke u kthyer edhe si asistim.

Por pas një kontrolli të gjatë në VAR, goli u dha pasi u konsiderua se topi ishte ende në lojë.

Mbetet të shihet se si do të jetë raporti zyrtar për këtë moment kaq të diskutuar, që dërgoi Japoninë tutje.

Japonia do të përballen me Kroacinë në raundin tjetër, ndërsa Spanja do të përballet me Marokun. /Telegrafi/