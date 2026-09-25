Goli i Muriqit “çmend” serbët, kërkojnë nga UEFA të merren masa për Kosovën

Goli i Muriqit “çmend” serbët, kërkojnë nga UEFA të merren masa për Kosovën

Goli i Vedat Muriqit ndaj Irlandës ka tërhequr vëmendjen e mediave serbe, jo vetëm për shkak të festimit të sulmuesit kosovar, por edhe për mesazhin që ai përcolli pas shënimit.

MARKETING

Shik.mk

Pas golit, Muriqi shpalosi fanellën me mbishkrimin “Drejtësi për çlirimtarët”, duke shprehur mbështetje për ish-krerët e UÇK-së që janë dënuar padrejtësisht nga Dhomat e Specializuara në Hagë.

Veprimi i futbollistit ka shkaktuar reagime të shumta në Serbi. Media “Kurir” ka kërkuar që UEFA të ndërmarrë masa ndaj Muriqit dhe Kosovës, duke pretenduar se një mesazh i tillë nuk duhet të shfaqet në një ndeshje të garave evropiane.

MARKETING

Të ngjajshme

Lorent Zhaku debuton në ndeshje zyrtare me ekipin e parë të Bylisit!

Lorent Zhaku debuton në ndeshje zyrtare me ekipin e parë të Bylisit!

Russell dhe Antoneli super, Mercedesi e nis me dominim në Azerbajxhan

Russell dhe Antoneli super, Mercedesi e nis me dominim në Azerbajxhan

Enis Bardhi: Luajmë kundër një Zvicre shumë të fortë

Enis Bardhi: Luajmë kundër një Zvicre shumë të fortë

Kosova mund Irlandën në Prishtinë me rezultat 1 me 0

Kosova mund Irlandën në Prishtinë me rezultat 1 me 0

Shkëlqen Faton Ademi me dygolësh, Kosova U21 triumfon në San Marino

Shkëlqen Faton Ademi me dygolësh, Kosova U21 triumfon në San Marino

​Ronaldo: Nuk e di kur do të mbarojë karriera ime

​Ronaldo: Nuk e di kur do të mbarojë karriera ime