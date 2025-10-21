Gola pa limit, PSG “torturon” Leverkusen, fitojnë Inter dhe City, e pëson keq Napoli

Emocione dhe spektakël në ndeshjet e 3-ta të fazës së ligës në Champions.  Inter merr një sukses 0-4 në Belgjikë ndaj Royale Union.

Kampionët e Europës, PSG nuk falin teksa triumfojnë 2-7 ndaj Leverkusen. Manchester City fiton 0-2 ndaj Villareal, ndërsa Copenhagen-Dortmund përfundoi 2-4 për verdhezinjtë.

Arsenal “zgjohet” në pjesën e dytë dhe thyen 4-0 Atleticon e Madridit. Napoli pësoi disfatë 6-2 ndaj PSV, në Holandë. Newcastle merr 3 pikë pasi kaloi pengesën e Benficas (3-0).

Rezultatet:

 

 

Arsenal- Atl. Madrid 4-0

Bayer Leverkusen- PSG 2-7

FC Copenhagen- Dortmund 2-4

Newcastle- Benfica 3-0

PSV- Napoli 6-2

Royale Union SG- Inter 0-4

Villarreal- Manchester City 0-2

