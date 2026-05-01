Gol dhe asistim, Kristjan Asllani vendimtar për Besiktasin

Besiktasi aktualisht po udhëheq me rezultat 2-0 në udhëtim ndaj Gaziantepit, ndeshje kjo që po luhet në kuadër të javës së 32-të në Superligën e Turqisë.

Më meritori për këtë epërsi dyshifrore të gjigantit turk është padyshim ylli shqiptar Kristjan Asllani.

Asllani fillimisht asistoi tek goli i parë i Besiktasit i shënuar nga Tiago Djalo në minutën e shtatë për 1-0.

Pas asistimit 24-vjeçari u përkujdes që ta fus emrin e tij edhe në listën e golashënuesve.

Ai realizoi në minutën e 22-të për të dyfishuar rezultatin për Besiktasin, në atë që ishte goli i tij i dytë deri më tani me klubin turk.

Vlen të theksohet se në këtë ndeshje emri i Milot Rashicës u pa në formacionin titullar, por ai pësoi një lëndim në nxemje, duke ia pamundësuar paraqitjen.

Të ngjajshme

Arteta vendos në shitje pesë lojtarët e Arsenalit për ta mundësuar blerjen e Alvarezit

Arteta vendos në shitje pesë lojtarët e Arsenalit për ta mundësuar blerjen e Alvarezit

Kroos shumë afër rikthimit te Real Madridi

Kroos shumë afër rikthimit te Real Madridi

Shkëndija ndalet sërish në garën për titull, barazon me Sileksin

Shkëndija ndalet sërish në garën për titull, barazon me Sileksin

Revolucion kuqezi, drejtuesit e Milanit projektojnë të ardhmen, afrime në çdo repart

Revolucion kuqezi, drejtuesit e Milanit projektojnë të ardhmen, afrime në çdo repart

Hamilton: Kemi një deficit fuqie krahasuar me Mercedes dhe Red Bull, por ndihem i mbushur me energji

Hamilton: Kemi një deficit fuqie krahasuar me Mercedes dhe Red Bull, por ndihem i mbushur me energji

Zgjodhi të mos ta shikonte në stadium, shpjegohet Guardiola: PSG-Bajern, ndeshje katastrofike!

Zgjodhi të mos ta shikonte në stadium, shpjegohet Guardiola: PSG-Bajern, ndeshje katastrofike!