Goditje e rëndë për Putinin, mbi 15 mijë pasanikë largohen nga Rusia

Më shumë se 15,000 milionerë pritet të largohen nga Rusia këtë vit, pasi qytetarët e pasur i kanë kthyer shpinën regjimit të Vladimir Putin pas pushtimit të Ukrainës.

Rreth 15% e rusëve me më shumë se 1 milion dollarë asete të pritet të migrojnë në vende të tjera deri në fund të vitit 2022, sipas të dhënave të bazuara në të dhënat e imigracionit nga Henley & Partners, një kompani me qendër në Londër, shkruan The Guardian.

“Njerëzit e pasur do të largohen nga Rusia në një numër të vazhdueshëm në rritje çdo vit për dekadën e fundit, një shenjë kjo që tregon problemet aktuale me të cilat përballet vendi. Historikisht, kolapset e mëdha të vendeve zakonisht janë paraprirë nga një përshpejtim i migrimit të njerëzve të pasur, të cilët shpesh janë të parët që largohen pasi kanë mjetet për ta bërë këtë,” tha Andrew Amoils, ekspert në studimin e të dhënave,

Njerëzit më të pasur në botë tradicionalisht zhvendosen në Shtetet e Bashkuara dhe Mbretërinë e Bashkuar, por sipas raportit të Henley, i cili bazohet në “monitorimin sistematik të tendencave të migrimit të pasurisë private”, shumica e pasanikëve rusë pritet të shkojnë drejt Dubait.

Rreth 4,000 njerëz të pasur pritet të transferohen në Emiratet e Bashkuara Arabe deri në fund të vitit, me Australinë, e cila pritet të tërheqë rreth 3,500, Singaporit (2,800) dhe Izraelit (2,500). Një numër i madh milionerësh pritet gjithashtu të shpërngulen në Maltë, Mauritius dhe Monako.