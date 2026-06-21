Goditje e madhe në El Salvador, sekuestrohen 6.68 ton kokainë me vlerë 167 milionë dollarë

Goditje e madhe në El Salvador, sekuestrohen 6.68 ton kokainë me vlerë 167 milionë dollarë

Autoritetet në El Salvador kanë sekuestruar një sasi të madhe kokaine gjatë dy operacioneve detare në Oqeanin Paqësor, bëri të ditur presidenti Nayib Bukele.

Sipas njoftimit zyrtar, në total janë sekuestruar 6.68 ton kokainë, me një vlerë të përllogaritur rreth 167 milionë dollarë.

Operacionet janë zhvilluar nga marina e vendit në dy aksione të ndara, ndërsa presidenti Bukele njoftoi se në pranga kanë rënë gjashtë persona të dyshuar për trafik droge, shtetas të Kolumbisë dhe Ekuadorit.

Bukele e cilësoi këtë si “goditjen më të madhe kundër trafikut të drogës” në historinë e El Salvadorit.

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