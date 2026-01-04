Goditi këmbësorin, policia arreston shoferen 40-vjeçare nga Shkupi

Goditi këmbësorin, policia arreston shoferen 40-vjeçare nga Shkupi

Nga Ministria e Punëve të Brendshme, bëjnë të ditur se është arrestuar një grua 40 vjeçare nga Vollkova e Shkupit.

Siç bëjnë të ditur nga MPB, 40 vjeçarja më 03 janar 2025 në Vollkov të Shkupit ka goditur me automjetin “Mercedes” me targa të Shkupit 60 vjeçarin po nga Vollkova, duke e lënë të vdekur në vendin e ngjarjes.

“Në orën 00:45 të datës 04.01.2026, në fshatin Volkovo, Shkup, policia e Sektorit për Punë të Brendshme Shkup arrestoi 40-vjeçaren M.S. nga Shkupi.
Më parë, më 03.01.2026, rreth orës 20:55, në rrugën “100” në Volkovo, ajo goditi me automjet Mercedes me targa të Shkupit G.I., 60 vjeç nga Volkovo, duke e lënë të vdekur në vendin e ngjarjes. Vdekjen e konstatoi një mjek i Emergjencës.

Një ekip hetimor i Sektorit për Punë të Brendshme Shkup kryeu vizitën në vendin e ngjarjes. Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të ngrihet kallëzim penal kundër saj sipas nenit 300 të Kodit Penal”, bëjnë të ditur nga Ministria e Punëve të Brendshme.

