Gjysmëhëna e Kuqe Turke ndan bereqetin e kurbaneve në vendet e Ballkanit

Gjysmëhëna e Kuqe Turke ndan bereqetin e kurbaneve në vendet e Ballkanit

Gjysmëhëna e Kuqe Turke (Türk Kızılay), në kuadër të organizimit të prerjes së kurbaneve me prokurë që po zhvillohet me sloganin “Nëse e mban gjallë bereqetin e kurbanit gjatë gjithë vitit, të qoftë Hilal Turqi”, zbriti në terren në Ballkan që nga dita e parë e Kurban Bajramit. Gjysmëhëna e Kuqe, e cila përfaqëson humanizmin dhe është e pranishme në rajon prej më shumë se një shekulli, po bashkon duart e mirësisë që zgjaten nga Turqia, përmes kurbaneve të dhuruara nga bamirësit, me njerëzit në nevojë në Bosnjë dhe Hercegovinë, Bullgari, Kosovë dhe Maqedoni të Veriut.

Kur'ban Bajram banner

Gjysmëhëna e Kuqe Turke, e cila përcjell bereqetin dhe kulturën e solidaritetit të Kurban Bajramit përtej kufijve, po vazhdon pa ndërprerë operacionet e prerjes dhe shpërndarjes së kurbaneve me prokurë, të cilat i ka nisur njëkohësisht në mbarë botën. Në Ballkan, që është një nga rrugët më të rëndësishme të mirësisë në këtë organizim, ekipet e Gjysmëhënës së Kuqe po trokasin njëkohësisht në dyert e nevojtarëve në Bosnjë dhe Hercegovinë, Bullgari, Kosovë dhe Maqedoni të Veriut. Amanetet e dorëzuara në Gjysmëhënën e Kuqe Turke do t’u dërgohen rreth 30 mijë nevojtarëve në Ballkan.

Amanetet e Bamirësve Arrijnë Drejtpërdrejt te Njerëzit në Nevojë

Në punimet e zhvilluara në koordinim të plotë me autoritetet lokale, me mbështetjen e Kryqit të Kuq të Bosnjë-Hercegovinës, Bullgarisë, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, si dhe me organizatat lokale të shoqërisë civile, amanetet e bamirësve po përmbushen me përpikëri. Me prokurat e dhëna nga bamirësit, nën mbikëqyrjen e ekipeve të Gjysmëhënës së Kuqe Turke dhe nën kontrollin e mjekëve veterinerë, kurbanet e prera në përputhje të plotë me rregullat islame dhe të higjienës, po u shpërndahen drejtpërdrejt familjeve në formën e mishit të freskët, në përputhje me parimet e organizimit jashtë shtetit.

Urimi i Bajramit me Llokum dhe Kolonjë Pas Namazit

Ekipet e Gjysmëhënës së Kuqe Turke, të cilat që në momentin e parë u bënë pjesë e gëzimit të Bajramit, u përqafuan me xhematin pas faljes së namazit në xhamitë qendrore. Kryetari i Ekipit të Gjysmëhënës së Kuqe Turke në Kosovë, Utkuhan Yıldırım, i cili pas namazit u shpërndau qytetarëve llokum dhe kolonjë si shenjë e mikpritjes tradicionale turke dhe koordinoi në terren operacionet e prerjes me prokurë, iu drejtua qytetarëve gjatë takimeve në terren, duke përcjellë mesazhin e vëllazërisë nga Turqia me këto fjalë:

“Kemi pru të fala nga Turqia dhe Gjysmëhëna e Kuqe Turke. Jemi shumë të gëzuar që jemi bashkë. Urime Kurban Bajramin, me fat!”

MARKETING

Të ngjajshme

Ahmeti dhe Sela takohen me kongresmenin Keith Self

Ahmeti dhe Sela takohen me kongresmenin Keith Self

Gjuajtje me armë zjarri në Prishtinë, një i vdekur

Gjuajtje me armë zjarri në Prishtinë, një i vdekur

Mevlan Ademi : Shqetësimet i paraqitëm drejtpërdrejt para kongresmenit amerikan Keith Self

Mevlan Ademi : Shqetësimet i paraqitëm drejtpërdrejt para kongresmenit amerikan Keith Self

E rëndë në Ulqin, 46-vjeçari vret partneren e tij nga Shqipëria dhe më pas i vë flakën shtëpisë

E rëndë në Ulqin, 46-vjeçari vret partneren e tij nga Shqipëria dhe më pas i vë flakën shtëpisë

Shpërthen zjarr në një ndërtesë në Shkup, lëndohet një i mitur

Shpërthen zjarr në një ndërtesë në Shkup, lëndohet një i mitur

Abdiu: Qytetarët harxhojnë 3 miliardë euro në vit në bixhoz

Abdiu: Qytetarët harxhojnë 3 miliardë euro në vit në bixhoz