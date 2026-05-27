Gjysmëhëna e Kuqe Turke ndan bereqetin e kurbaneve në vendet e Ballkanit
Gjysmëhëna e Kuqe Turke (Türk Kızılay), në kuadër të organizimit të prerjes së kurbaneve me prokurë që po zhvillohet me sloganin “Nëse e mban gjallë bereqetin e kurbanit gjatë gjithë vitit, të qoftë Hilal Turqi”, zbriti në terren në Ballkan që nga dita e parë e Kurban Bajramit. Gjysmëhëna e Kuqe, e cila përfaqëson humanizmin dhe është e pranishme në rajon prej më shumë se një shekulli, po bashkon duart e mirësisë që zgjaten nga Turqia, përmes kurbaneve të dhuruara nga bamirësit, me njerëzit në nevojë në Bosnjë dhe Hercegovinë, Bullgari, Kosovë dhe Maqedoni të Veriut.
Gjysmëhëna e Kuqe Turke, e cila përcjell bereqetin dhe kulturën e solidaritetit të Kurban Bajramit përtej kufijve, po vazhdon pa ndërprerë operacionet e prerjes dhe shpërndarjes së kurbaneve me prokurë, të cilat i ka nisur njëkohësisht në mbarë botën. Në Ballkan, që është një nga rrugët më të rëndësishme të mirësisë në këtë organizim, ekipet e Gjysmëhënës së Kuqe po trokasin njëkohësisht në dyert e nevojtarëve në Bosnjë dhe Hercegovinë, Bullgari, Kosovë dhe Maqedoni të Veriut. Amanetet e dorëzuara në Gjysmëhënën e Kuqe Turke do t’u dërgohen rreth 30 mijë nevojtarëve në Ballkan.
Amanetet e Bamirësve Arrijnë Drejtpërdrejt te Njerëzit në Nevojë
Në punimet e zhvilluara në koordinim të plotë me autoritetet lokale, me mbështetjen e Kryqit të Kuq të Bosnjë-Hercegovinës, Bullgarisë, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, si dhe me organizatat lokale të shoqërisë civile, amanetet e bamirësve po përmbushen me përpikëri. Me prokurat e dhëna nga bamirësit, nën mbikëqyrjen e ekipeve të Gjysmëhënës së Kuqe Turke dhe nën kontrollin e mjekëve veterinerë, kurbanet e prera në përputhje të plotë me rregullat islame dhe të higjienës, po u shpërndahen drejtpërdrejt familjeve në formën e mishit të freskët, në përputhje me parimet e organizimit jashtë shtetit.
Urimi i Bajramit me Llokum dhe Kolonjë Pas Namazit
Ekipet e Gjysmëhënës së Kuqe Turke, të cilat që në momentin e parë u bënë pjesë e gëzimit të Bajramit, u përqafuan me xhematin pas faljes së namazit në xhamitë qendrore. Kryetari i Ekipit të Gjysmëhënës së Kuqe Turke në Kosovë, Utkuhan Yıldırım, i cili pas namazit u shpërndau qytetarëve llokum dhe kolonjë si shenjë e mikpritjes tradicionale turke dhe koordinoi në terren operacionet e prerjes me prokurë, iu drejtua qytetarëve gjatë takimeve në terren, duke përcjellë mesazhin e vëllazërisë nga Turqia me këto fjalë:
“Kemi pru të fala nga Turqia dhe Gjysmëhëna e Kuqe Turke. Jemi shumë të gëzuar që jemi bashkë. Urime Kurban Bajramin, me fat!”