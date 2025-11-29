Gjysma e Shkupit nesër do të mbetet pa ujë
Nesër, më 30 nëntor, një pjesë e madhe e qytetit të Shkupit do të mbetet pa ujë për shkak të defekteve dhe punimeve teknike në disa zona.
Ndërmarrja Publike Ujësjellësi dhe Kanalizimi njofton se për shkak të punimev teknike që do të kryhen në bulevardin Aleksandri i Madh furnizimi me ujë do të ndërpritet plotësisht nga ora 5 e mëngjesit në lagjen Çento, Maxhari, rrugën Palmiro Toljati dhe fshatin Singeliq. Ndërprerjet do të zgjasin deri në përfundimin e të gjitha punimeve. Pa ujë ose me presion të ulët do të mbeten edhe banorët e bulevardit Aleksandri I Madh, një pjese të bulevardit Kiro Gligorov, lagjes Autokomandë, Trianglës, Hipodromit dhe zonës rreth tregut në rrugën Pero Nakov.
Po ashtu, për shkak të një defekti të madh në rrugën Butelska, nga ora 11:00 do të ndërpritet furnizimi me ujë për banorët e rrugëve përreth. Furnizimi do të rikthehet sapo të përfundojë riparimi.