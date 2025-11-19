Gjyqtarja Ilievska për rastin Koçani: Nuk mund të garantojë përshpejtim të gjykimit
Gjyqtarja Dijana Gruevska-Ilievska, e cila po udhëheq procesin për zjarrin në diskotekën “Pulse” në Koçan, tha sot në seancën e parë se do të paraqiten të gjitha provat, përveç disa që ata mendojnë se janë të parëndësishme në mënyrë që të mos zvarritet procedura.
“Mund të garantojmë se do të jemi sa më transparentë që të jetë e mundur dhe se do të informojmë opinionin. Ju e shihni se nuk ka vend për të gjithë të dëmtuarit dhe të gjithë anëtarët e familjes. Prandaj, rekomandimi im për të gjithë Këshillin është që të paktën të bëjnë rregullime sa më shumë që të munden, të paktën një nga një. Keni datat dhe organizohuni vetë, të paktën një përfaqësues, etj., në mënyrë që të mund të punojmë më lehtë. Ky Këshill do të bëjë gjithçka që mundet për të siguruar që kjo procedurë të shkojë pa probleme”, tha gjyqtarja.
Gruevska Ilievska tha gjithashtu se nuk mund të garantojë përshpejtim të gjykimit sepse, siç tha ajo, çdo nxitim mund të çojë në një gabim, i cili më pas mund të çojë në një dështim të padëshiruar të rastit.
Askush nuk e di se sa do të zgjasë procesi për momentin. Nëse do të jenë pesë muaj apo pesë vjet… me një fjalë, askush nuk mund ta dijë. Unë thjesht po bëj apel dhe kërkoj disiplinë. Nëse të gjithë fillojmë të vijmë rregullisht, mendoj se procedura do të zhvillohet rregullisht dhe, siç duam të gjithë, do të arrijmë te e vërteta dhe drejtësia”, tha gjyqtarja në fillim të gjyqit më të madh në historinë e Maqedonisë.