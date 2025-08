Gjyqtarë sllovakë në ndeshjen Shkëndija – Qarabaq

UEFA ka caktuar gjyqtarët që do të gjykojnë ndeshjet mes Shkëndijës dhe Karabahut në raundin e tretë kualifikues të Ligës së Kampionëve, raporton SHENJA. Ndeshja e parë do të luhet më 5 gusht në Shkup, ku gjyqtar kryesor do të jetë Ivan Kruzhilak nga Sllovakia. Ai do të ndihmohet nga Jan Pozor dhe Branisllav Hançko, ndërsa në dhomën VAR do të jenë Mihal Okenásh dhe Boris Marhefka, gjithashtu nga Sllovakia.

Ndeshja e kthimit është planifikuar për më 12 gusht në Baku. Gjyqtari kryesor për këtë përballje do të jetë Dani Makeli nga Holanda, i njohur për eksperiencën e tij në ndeshje të mëdha si finalja e Ligës së Evropës në vitin 2020. Asistentë do të jenë Hestel Stegstra dhe Jan de Vris, ndërsa në dhomën VAR do të ndodhen Denis Hilger dhe Riçard Martens.

Gjyqtari i katërt do të jetë Mark Nagtenal. Këto përballje priten të jenë shumë emocionuese dhe konkurruese, duke sjellë luftë të fortë për kualifikim në fazat e mëtejshme. Përzgjedhja e gjyqtarëve me përvojë siguron një drejtësi dhe transparencë maksimale gjatë lojës. /SHENJA/

