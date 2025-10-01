Gjykimi për rastin “Shtekli” shtyhet për më 9 tetor
Gjykimi për rastin “Shtekli”, në të cilin disa persona akuzohen për shitje të organizuar të drogës, shtyhet për më 9 tetor, me kërkesë të avokatit të të pandehurit të parë Rade Trajkovski Shtekli.
Shtekli para fillimit të seancës së sotme pësoi një lloj sulmi epileptik dhe u rrëzua në sallën e gjyqit. Pas ndihmës së dhënë nga mjekët e ndihmës së shpejtë, Shtekli refuzoi të marrë terapi, ndërsa Gjykata vendosi të vazhdonte ndjekjen e seancës nga një hapësirë tjetër në Gjykatë.
“E kontrolluam. Ishte i kontaktueshëm, vetë tha se nuk e di ku gjendet. Nuk donte të merrte terapi, sepse po merrte terapi të tjera në burg. Nuk dëshironte të nënshkruajë deklaratë se e ka refuzuar terapinë”, tha mjekja.
Avokati i Shteklit, Sashko Dukovski para Gjykatës reagoi se një krizë epileptike tek një person me epilepsi të diagnostikuar nuk mund të përbënte në asnjë mënyrë prishje të rendit në sallën e gjyqit.
“Që nga fillimi i kësaj seance deri më tani, Rade Trajkovski as nuk ka fyer dhe as nuk ka prishur rendin në këtë sallë gjyqi. Menjëherë para fillimit të seancës kryesore, ai pati një krizë epileptike. I pandehuri u ekzaminua dje dhe iu dha terapi nga një psikiatër, i dhanë ide vetëvrasëse. Duhet të theksoj se mjeku i përgjithshëm nga Urgjenca nuk kishte virtytin të thoshte nëse ai mori terapi sot, sepse nëse nuk e mori një nga rezultatet e mundshme është ky”, tha Dukovski.
Dukovski theksoi se do të donte të theksonte posaçërisht se mbrojtja nuk është në asnjë mënyrë e interesuar në vonimin e gjyqit.
“Nuk mund të jetë prishje e rendit, refuzimi i një diazepami dhjetë miligramësh që duhet të bëhet këtu dhe të ndjekë seancën dëgjimore. Nuk mund të bëj pyetje dhe pyetje të kryqëzuara pas kësaj të sotmes. Prandaj, po i drejtohem Gjykatës që të caktojë një datë për mbajtjen e kësaj seance dëgjimore dhe që mjeku i burgut të shohë nëse Shtekli ka marrë terapi sot apo jo”, tha Dukovski.
Gjyqtari Ilija Tërpkov, theksoi se qëllimi i Gjykatës është gjykimi të jetë ekonomik dhe efikas dhe të respektojë të gjitha të drejtat e të pandehurve dhe gjithsesi të kujdeset për gjendjen e tyre shëndetësore.
“Në këtë rast nuk është vetëm Rade. Këtu janë edhe të pandehur të tjerë. Por, duke marrë parasysh se keni 20-të pyetje, ndërsa tani është ora 14:00 dhe të jemi praktik, debati kryesor shtyhet për më 9 tetor. Por, ju siguroj se të gjitha përpjekjet për shtyrje do të sanksionohen”, deklaroi gjyqtari Tërpkov.
Aktakuza, e ngritur nga Prokuroria për Ndjekjen e Krimit të Organizuar, përfshin gjithsej 10 persona, pas një hetimi pothuajse njëvjeçar në të cilin u aplikuan masa të posaçme hetimore. Fillimisht, u përfshinë 16 persona, shtatë prej të cilëve tashmë kanë lidhur marrëveshje pranimi të fajësisë dhe kanë marrë dënime me burgim nga 3 deri në 3.5 vjet. Katër të pandehur – Danço Masev, Dimitar Trajkov, Vladimir Veselinovski dhe Branislav Zajkov – gjithashtu paraqitën deklaratë për fajësi, pas së cilës Gjykata mori vendim për ndarjen e procedurës penale.
Sipas Prokurorisë, grupi ishte i organizuar mirë, me role të përcaktuara qartë – nga sigurimi deri te shitja e kokainës dhe marihuanës. Droga ruhej në apartamente me qira dhe shitej me çmime që varionin nga 4,500 deri në 6,000 denarë për gram kokainë dhe 200 deri në 300 denarë për gram marihuanë. Komunikimi zhvillohej përmes aplikacionit Snapchat, dhe provat kryesore u siguruan përmes sistemit të analizës së telefonave celularë “Cellebrite”, një donacion nga SHBA.