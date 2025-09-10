Gjykimi për rastin “Onkologjia” kundër ish-drejtorit Vasev dhe dy onkologëve vazhdoi me dëshminë e dëshmitarëve nga Prokuroria
Gjykimi kundër ish-drejtorit të Klinikës së Radioterapisë dhe Onkologjisë në Shkup, Nino Vasev dhe tre onkologëve të akuzuar për trajtim neglizhent të pacientëve vazhdoi sot në Gjykatën Themelore Penale në Shkup me dëshmitarë nga Prokuroria Themelore Publike. Dëshmitarja Julija Macievska, nëna e të ndjerës Adriana Naçevska, duke iu përgjigjur pyetjeve nga Prokuroria, rrëfeu përvojën e vështirë që kaloi vajza e saj pasi filloi trajtimin në Klinikën e Onkologjisë në shtator të vitit 2020.
Kur u pyet nëse vajza e saj ishte testuar para se të merrte terapinë, Macievska tha se ishte bërë vetëm një analizë gjaku, por pesha e saj nuk ishte matur kurrë. Lidhur me faktin se kur vuri re për herë të parë se shëndeti i vajzës së saj po përkeqësohej, Macievska tha “pasi filloi të merrte imunoterapi”. “Ndërsa merrte kimioterapi, ajo kishte gjendje vërtet serioze, fjalë për fjalë një shpërthim të trupit… Pesha trupore e Adrianës nuk u mat kurrë, tani lexova se duhej bërë. Sigurisht, ngrita alarmin për gjendjen, sepse pata një telefonatë nga Nino dhe Meri, por përgjigjet ishin se ishte normale pas çdo terapie dhe se ajo do të shërohej. Adriana besonte aq shumë saqë kur shkuam në Onkologji, e pamë Dr. Ninon si një zot. Nuk mund të them se nuk ishin të sjellshëm në fillim. Ne disi e shtymë kimioterapinë dhe ajo u e mori veten, madje përgatiti një ekspozitë të tërë, derisa filluan ato imunoterapitë”, tha Macievska.
Me çdo imunoterapi pasuese, shtoi ajo, simptomat ishin më të forta, por, tha ajo, pavarësisht reagimeve të saj, Vasev vazhdoi të jepte imunoterapi, duke theksuar se ishte “parandaluese dhe terapia biologjike më natyrale”.
“Dr. Nino tha se do të vazhdonim me imunoterapitë në mënyrë parandaluese dhe se ishte terapia biologjike më natyrale. Edhe pas terapisë së parë, Adriana pati një reagim që nuk ishte i mirë, u thashë se nuk ishte i mirë… Me çdo terapi pasuese, simptomat e saj ishin edhe më të forta, unë reagoja vazhdimisht se duhej të ndërpriste ato imunoterapi… Kur shkuam për herë të parë te Gastro, mjeku atje më tha “a e dini se cila është gjendja e fëmijës suaj, ajo nuk është mirë, mëlçia e saj është e dëmtuar dhe ka metastaza artificiale nga terapia joadekuate”, dëshmoi Macievska dhe shtoi se në Klinikën e Gastroenterohepatologjisë i është thënë se ato metastaza artificiale janë shkaktuar nga terapia joadekuate.
Për më tepër, dëshmitarja iu referua tipareve të karakterit të Vasev, duke theksuar se gjatë trajtimit, së bashku me vajzën e saj, ata i kishin besuar fort Vasev.
“Nino Vasev ka një tipar që duket i shkujdesur dhe imponon autoritet në mënyrën e vet, dhe kur dëshiron të heqë përgjegjësinë, bën shaka dhe të shpërqendron. Në fillim, ne e besuam, por si një nënë shumë e vetëdijshme, unë thjesht e pyes diçka serioze, dhe ai shmang pyetjen time. Fëmija im donte dhe besonte se do të ishte mirë… Nga kjo distancë, Nino Vasev, i qetë, bën fotografi me ne, na tregon shaka për ndonjë bjonde në Draçevo, por kjo nuk më intereson kur fëmija im është i sëmurë dhe në gjendje të keqe shëndetësore. Javën e fundit kur po ziheshim, Nino dhe Meri nuk u gjetën askund… Ajo nuk vdiq nga kanceri i gjirit, por e vranë me ato kimikate. Nuk kam nevojë për para, e humba fëmijën tim, do të kërkojmë dëmshpërblim material dhe do ta dhurojmë. Unë gjithashtu bashkohem me ndjekjen penale, sepse ai e dinte çfarë po bënte, por diku gjatë rrugës humbi njerëzimin e tij”, dëshmoi Macievska. Seanca e sotme dëgjimore vazhdoi pa të pandehurën e dytë Meri Peshevska, e cila pranoi fajësinë. Vasev dhe dy të pandehurit e tjerë Simonida Cërvenkova dhe Dragan Jakimovski, të gjithë punonjës të Klinikës së Radioterapisë dhe Onkologjisë në Shkup, mohuan fajësinë në seancën e mëparshme dëgjimore para Gjykatës.
Vasev tha në seancën e mëparshme dëgjimore para Gjykatës se nuk ndihej fajtor dhe reagoi që u lejua “në procedurë të hynte një ekspert, të cilin ai e zëvendësoi si drejtor i Klinikës në vitin 2017″. Sipas mbrojtjes së tij, megjithatë, ekziston një “një lloj komploti” kundër Vasev dhe njoftoi se do të kundërshtojnë plotësisht dhe do të hedhin poshtë provat e Prokurorisë përmes provave të bazuara dhe të forta, duke përfshirë mendimet e ekspertëve dhe marrjen në pyetje me gojë të mjekëve nga Serbia dhe Sllovenia, të cilët përgatitën mendimet e ekspertëve të Prokurorisë.
Gjykimi po drejtohet nga gjyqtarja Snezhana Markovska.
Prokuroria akuzon mjekët për vazhdimin e “krimeve të rënda kundër shëndetit të njeriut” dhe “trajtimit neglizhent”, ku 29 pacientë u trajtuan me terapi të papërshtatshme, me devijime në dozë dhe pa vlerësim të duhur të gjendjes së tyre shëndetësore.
Përveç kësaj, kundër Vasev dhe ish-drejtorit ekonomik të Klinikës është ngritur një tjetër akuzë për shpërdorim të detyrës zyrtare dhe përvetësim, me dëm prej mbi 2.2 miliardë denarësh për buxhetin e shtetit.