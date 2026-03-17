Gjykimi për “Pulse”: Sigurimi duhej të ndërhynte për të miturit

Procedurat ligjore për pajisjen me licenca dhe detyrimet fushën e sigurimit privat ishin qendër seancës sotme gjyqësore lidhur me zjarrin diskotekën “Pulse” Koçani.

seancë dëshmoi kryetarja e Odës Sigurimit Privat, Verica Milevska-Stefanovska, e cila theksoi se Ministria e Punëve Brendshme lëshon lejet mbi bazë kritereve rrepta ligjore. Ajo nënvizoi se licenca është e detyrueshme për çdo punonjës sigurimit privat.

Sipas saj, për sigurim fizik kërkohen minimumi 15 persona, ndërsa kontratat me shfrytëzuesit duhet jenë patjetër formë shkruar, kundërt konsiderohen pavlefshme. Gjithashtu, rastet kur angazhohen shumë se pesë persona, është i detyrueshëm hartimi i një plani sigurimi dorëzohet polici.

Milevska-Stefanovska shtoi se personeli i sigurimit ka drejtë kryejë kontroll hyrje dhe është i obliguar reagojë rast pranisë miturve pas mesnate.

Ajo gjithashtu konfirmoi se përdorimi i piroteknikës përbën rrezik serioz për sigurinë.

Gjykimi pritet vazhdojë me dëgjimin e dëshmitarëve rinj propozuar nga Prokuroria.

