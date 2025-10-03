Gjykatësja Diana Gruevska Ilievska do ta udhëheqë gjykimin për zjarrin në diskotekën “Puls” në Koçan
Gjykatësja Diana Gruevska Ilievska do ta udhëheqë procesin gjyqësor për zjarrin në diskotekën “Puls” në Koçan, kumtuan sot nga Gjykata themelore penale Shkup.
Sipas sistemit AKMIS, lënda i është caktuar për procedurë të mëtejshme gjyqtares Diana Gruevska Ilievska nga Departamenti Penal për të Rritur.
Bëhet fjalë për një gjyqtare me 19 vjet përvojë gjyqësore në të gjitha departamentet e kësaj gjykate, si dhe 17 vjet përvojë paraprake si bashkëpunëtor ekspert. Siç kemi treguar, publiku dhe palët do të njoftohen me kohë për të gjitha veprimet e mëtejshme procedurale që lidhen me rastin konkret”, thonë nga Gjykata Penale.