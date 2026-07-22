Gjykatësi amerikan cakton 1 qershorin 2027 si datën e gjyqit për Maduron e Venezuelës
Një gjykatës amerikan caktoi datën 1 qershor 2027 për fillimin e gjyqit ndaj presidentit të kapur të Venezuelës, Nicolas Maduro dhe bashkëshortes së tij, Cilia Flores, transmeton Anadolu.
New York Post raportoi se gjykatësi i Gjykatës së Qarkut të SHBA-së, Alvin Hellerstein, njoftoi datën gjatë paraqitjes së tretë të çiftit në gjykatë që nga kapja e tyre nga forcat speciale amerikane në Karakas në muajin janar.
Maduro dhe Flores u paraqitën për herë të fundit në gjykatë në mars, kur avokatët e tyre kërkuan hedhjen poshtë të çështjes pasi sanksionet amerikane penguan Venezuelën të paguante tarifat e tyre ligjore.
Avokatët më vonë e tërhoqën kërkesën pasi Zyra për Kontrollin e Pasurive të Huaja (OFAC) e Departamentit të Thesarit të SHBA-së lejoi çiftin të merrte fonde nga Venezuela për mbrojtjen e tyre.
Autoritetet amerikane sollën Maduron (63 vjeç) dhe Floresin (69 vjeçe), në SHBA pas një operacioni ushtarak në Venezuelë në janar. Ata përballen me akuza që përfshijnë narkoterrorizëm dhe trafik droge, ndërsa prokurorët pretendojnë se ata kanë bashkëpunuar me kartele droge për të transportuar mijëra tonë kokainë drejt SHBA-së.
“Jam i pafajshëm. Nuk jam fajtor. Jam një njeri i ndershëm. Unë ende jam president i vendit tim”, tha Maduro gjatë paraqitjes së tij të parë para gjykatës në janar.
Maduro dhe Flores janë mbajtur pa mundësi lirimi me kusht në Qendrën e Paraburgimit Metropolitan në Bruklin që nga kapja e tyre.