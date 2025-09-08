Gjykata Supreme e SHBA-së vendos në favor të administratës Trump, lejon bastisjet e imigracionit në Los Angeles
Gjykata Supreme e SHBA-së ka vendosur që bastisjet gjithëpërfshirëse të imigracionit në Los Angeles mund të vazhdojnë për momentin.
Vendimi i së hënës është një fitore për Presidentin Donald Trump, i cili është zotuar të kryejë deportime në nivel rekord të emigrantëve në vend që hyjnë ilegalisht.
Vendimi 6-3 i gjykatës me shumicë konservatore u lejon agjentëve të ndalojnë të dyshuarit vetëm në bazë të racës, gjuhës ose punës së tyre, ndërsa një sfidë ligjore ndaj operacioneve të fundit kundër imigracionit në Los Angeles po kalon nëpër gjykata.
Gjyqtarët liberalë nuk ishin dakord, duke thënë se vendimi vë në rrezik liritë kushtetuese.
Gjyqtari konservator Brett Kavanaugh shkroi në vendimin e së hënës se urdhri kufizues i gjykatës së shkallës së parë shkoi shumë larg në kufizimin e mënyrës se si agjentët e Imigracionit dhe Doganave (ICE) mund të kryenin ndalime ose pyetje të migrantëve të dyshuar të paligjshëm.
Vendimi heq një urdhër të gjykatësit të distriktit amerikan Maame E Frimpong në Los Angeles, i cili kishte thënë se ekziston një “mal provash” që tregojnë se bastisjet po shkelnin Kushtetutën e SHBA-së.
Urdhri ndaloi bastisjet, me gjyqtarin Frimpon që tha se administrata Trump nuk mund të mbështetet vetëm në faktorë si “raca ose etnia e dukshme” ose “të folurit në spanjisht” për të ndaluar ose marrë në pyetje individët.
Gjykatësi gjithashtu ua ndaloi agjentëve të zbatimit të ligjit për imigracionin të kryenin ndalime vetëm në bazë të pranisë së dikujt “në një vendndodhje të caktuar” si një stacion autobusi, një vend bujqësor ose një larje makinash, ose vetëm në bazë të llojit të punës që bën një individ.
Urdhri i përkohshëm kufizues u lëshua në një sfidë ligjore nga grupet e avokatisë së imigracionit, të cilat argumentuan se oficerët e imigracionit në Los Angeles po kryenin “patrulla lëvizëse” pa dallim dhe po u mohonin individëve aksesin te avokatët.
Gjykatësi Frimpong tha se kjo mund të shkelë Amendamentin e Katërt të Kushtetutës, i cili ndalon kontrollet dhe sekuestrimet e paarsyeshme nga qeveria.
Megjithatë, Gjykata e Lartë tha se veprimet e administratës kanë një shans të mirë që në fund të fundit të konsiderohen kushtetuese nga gjykatat federale. Ndërsa vendimi i saj kishte të bënte vetëm me urdhrin e përkohshëm të kufizimit të gjykatësit Frimpong, gjyqtarët treguan gjithashtu se si gjykata do ta trajtonte padinë nëse do t’i duhej të merrte në konsideratë një apel më vonë.
Avokatët e Departamentit të Sigurisë Kombëtare kanë argumentuar se oficerët e imigracionit po i shënjestrojnë njerëzit bazuar në statusin e tyre ligjor në SHBA, jo në ngjyrën e lëkurës, racën apo etninë. Ata kanë thënë gjithashtu se urdhri i gjyqtarit Frimpong kufizoi gabimisht operacionet e ICE-së.
Administrata Trump filloi bastisje të gjera kundër imigracionit në Los Angeles në qershor, duke ndaluar dhe arrestuar njerëz në Home Depot dhe vende të tjera pune, dhe u përball me protesta të menjëhershme dhe trazira civile. Trump më pas vendosi gati 2,000 trupa të Gardës Kombëtare dhe 700 marins në përgjigje, pa autorizim nga shteti i Kalifornisë.
Një gjykatës federal ka vendosur që atëherë se vendosja e Gardës Kombëtare ishte e paligjshme. Shtëpia e Bardhë u përgjigj se “një gjykatës mashtrues po përpiqet të uzurpojë” autoritetin e presidentit “për të mbrojtur qytetet amerikane nga dhuna dhe shkatërrimi”.
Vendimi i Gjykatës Supreme të SHBA-së për të lejuar vazhdimin e bastisjeve vjen ndërsa administrata Trump synon të forcojë zbatimin e ligjit në qytete të tjera, përfshirë Uashingtonin. Në gusht, Trump urdhëroi trupat e Gardës Kombëtare në kryeqytetin amerikan për të adresuar atë që ai e quan krim të lartë në qytet dhe gjithashtu po përdor oficerë federalë për të forcuar zbatimin e ligjit në rrethin.